A Linha 7-Rubi terá operação diferenciada no domingo (26) devido à realização das etapas de intervenções de modernização da infraestrutura ferroviária ligada ao projeto TIC Eixo Norte. As intervenções na rede aérea ocorrerão entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis.
Das 16h à meia-noite, os trens circulam por via única entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. O embarque e desembarque nestas estações serão realizados na mesma plataforma, nos dois sentidos.
LEIA MAIS:
O destino final de alguns trens será a estação Caieiras. Para seguir viagem até Jundiaí, será necessário aguardar o próximo trem. Os intervalos médios serão de 30 minutos entre Caieiras e Jundiaí e de 10 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras.
De acordo com a TIC Trens, os passageiros devem ficar atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.