23 de julho de 2026
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TRANSPORTE

Linha 7-Rubi tem manutenção programada no domingo (26)

Por Da redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
Os intervalos médios serão de 30 minutos entre Caieiras e Jundiaí e de 10 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras
Os intervalos médios serão de 30 minutos entre Caieiras e Jundiaí e de 10 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras

A Linha 7-Rubi terá operação diferenciada no domingo (26) devido à realização das etapas de intervenções de modernização da infraestrutura ferroviária ligada ao projeto TIC Eixo Norte. As intervenções na rede aérea ocorrerão entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. 

Das 16h à meia-noite, os trens circulam por via única entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. O embarque e desembarque nestas estações serão realizados na mesma plataforma, nos dois sentidos.

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O destino final de alguns trens será a estação Caieiras. Para seguir viagem até Jundiaí, será necessário aguardar o próximo trem. Os intervalos médios serão de 30 minutos entre Caieiras e Jundiaí e de 10 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Caieiras.

De acordo com a TIC Trens, os passageiros devem ficar atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.

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