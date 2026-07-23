A Linha 7-Rubi terá operação diferenciada no domingo (26) devido à realização das etapas de intervenções de modernização da infraestrutura ferroviária ligada ao projeto TIC Eixo Norte. As intervenções na rede aérea ocorrerão entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis.

Das 16h à meia-noite, os trens circulam por via única entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis. O embarque e desembarque nestas estações serão realizados na mesma plataforma, nos dois sentidos.

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