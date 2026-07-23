Empresários de Jundiaí e região já podem se inscrever para participar do Programa Agente Local de Inovação (ALI), iniciativa do Sebrae-SP realizada em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, por meio do eixo Inova+ do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). O programa oferece acompanhamento gratuito e individualizado durante seis meses para apoiar pequenos negócios na melhoria da gestão, da produtividade e dos resultados.

A iniciativa utiliza uma metodologia validada por especialistas em inovação para identificar oportunidades de melhoria dentro das empresas, propondo soluções práticas que ajudam a aumentar a eficiência, a competitividade e o faturamento.

Durante o período de acompanhamento, cada empresa recebe orientação presencial e personalizada para desenvolver ações voltadas ao aumento da produtividade, à organização da gestão e à implementação de práticas inovadoras, além de participar de encontros coletivos que estimulam o networking e a troca de experiências entre empreendedores.