Empresários de Jundiaí e região já podem se inscrever para participar do Programa Agente Local de Inovação (ALI), iniciativa do Sebrae-SP realizada em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, por meio do eixo Inova+ do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT). O programa oferece acompanhamento gratuito e individualizado durante seis meses para apoiar pequenos negócios na melhoria da gestão, da produtividade e dos resultados.
A iniciativa utiliza uma metodologia validada por especialistas em inovação para identificar oportunidades de melhoria dentro das empresas, propondo soluções práticas que ajudam a aumentar a eficiência, a competitividade e o faturamento.
Durante o período de acompanhamento, cada empresa recebe orientação presencial e personalizada para desenvolver ações voltadas ao aumento da produtividade, à organização da gestão e à implementação de práticas inovadoras, além de participar de encontros coletivos que estimulam o networking e a troca de experiências entre empreendedores.
Para o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Jundiaí, Tiago Antunes, a parceria amplia o acesso das empresas locais a ferramentas que fortalecem o ambiente de inovação no município. “O Inova+ foi criado justamente para aproximar inovação e tecnologia das empresas de Jundiaí. O Programa ALI complementa esse trabalho ao oferecer uma metodologia reconhecida nacionalmente, com acompanhamento especializado e foco em resultados. É uma excelente oportunidade para que os empreendedores aumentem sua competitividade e preparem seus negócios para novos desafios.”
Entre os principais benefícios oferecidos pelo programa estão:
- acompanhamento individual durante seis meses;
- melhoria dos indicadores de produtividade;
- aumento do potencial de faturamento;
- aplicação de metodologias de inovação já testadas e validadas;
- networking com outros empresários por meio de encontros coletivos.
As vagas são destinadas a empresas de Jundiaí e região, e as inscrições permanecem abertas até 31 de agosto de 2027, neste link.
Os interessados podem se inscrever na página do programa ou entrar em contato com a gestora do projeto, Sílvia Della Matrice, pelo e-mail silviadm@sebraesp.com.br ou pelo telefone (13) 99756-5731.