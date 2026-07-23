23 de julho de 2026
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PORTARIA MTE

Sincomercio: trabalho aos feriados ganha segurança jurídica

Por Redação | Sincomercio Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Sincomercio
Para o Sincomercio e para FecomercioSP, a medida representa um importante avanço ao conferir mais segurança jurídica a empresas e trabalhadores
Para o Sincomercio e para FecomercioSP, a medida representa um importante avanço ao conferir mais segurança jurídica a empresas e trabalhadores

A Portaria 1316/2026, que regulamenta o trabalho aos feriados, foi assinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na terça-feira (21), após um longo processo de diálogo e de construção entre empregadores, trabalhadores e governo.

Para o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e para Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a medida representa um importante avanço ao conferir mais segurança jurídica a empresas e trabalhadores, preservar e valorizar a negociação coletiva e estabelecer critérios mais claros para a organização das atividades econômicas nessas datas.

Na avaliação de Edison Maltoni, presidente do Sincomercio, com a portaria, os critérios estão mais claros para a organização das atividades comerciais aos feriados. Ele pontua que, essencialmente, o novo texto estabelece que o trabalho no comércio aos feriados depende da autorização por Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), nos termos da Lei 10.101/2000.

“Dessa forma é garantida a segurança jurídica às relações de trabalho, valorizando a negociação coletiva como instrumento fundamental para o diálogo entre as partes”, destaca Maltoni.

Ao mesmo tempo, a portaria restabelece a autorização permanente para o trabalho nesses dias, sem ressalvas ou condições e sem necessidade de autorização em CCT, de atividades consideradas essenciais ou de interesse público.

Diálogo

O debate começou em 2023, quando a pasta revogou a autorização permanente para o trabalho aos feriados de vários segmentos do varejo. A partir dali, o presidente da FecomercioSP, Ivo Dall'Acqua Júnior, integrou o Grupo de Trabalho Tripartite, criado pelo governo para discutir parâmetros da medida e focar no diálogo entre empregadores e trabalhadores.

Ao fim dos trabalhos, o grupo, que também teve a participação da Confederação Nacional do Comércio (CNC), apresentou a proposta que balizou a nova portaria. Passam a contar com essa autorização permanente para o trabalho aos feriados as seguintes atividades:

  • venda de pão e biscoitos;
  • farmácias, inclusive manipulação de receituário;
  • comércio de flores e coroas;
  • barbearias e salões de beleza;
  • postos de combustíveis;
  • comércio varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP);
  • locação de bicicletas e similares;
  • hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos similares;
  • casas de diversão e estabelecimentos esportivos com cobrança de ingresso;
  • feiras livres;
  • porteiros de edifícios residenciais;
  • agências de turismo;
  • locadoras de veículos e embarcações;
  • comércio em feiras e exposições;
  • lavanderias.

O Sincomercio Jundiaí e a FecomercioSP informam que a nova portaria também estabelece que as futuras inclusões ou exclusões de atividades com autorização permanente para o trabalho aos feriados deverão ser precedidas de consulta à comissão tripartite, com participação de representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. O objetivo é fortalecer o diálogo social, proporcionando mais previsibilidade e segurança às relações de trabalho.

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