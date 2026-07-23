A Portaria 1316/2026, que regulamenta o trabalho aos feriados, foi assinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na terça-feira (21), após um longo processo de diálogo e de construção entre empregadores, trabalhadores e governo.

Para o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e para Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a medida representa um importante avanço ao conferir mais segurança jurídica a empresas e trabalhadores, preservar e valorizar a negociação coletiva e estabelecer critérios mais claros para a organização das atividades econômicas nessas datas.

Na avaliação de Edison Maltoni, presidente do Sincomercio, com a portaria, os critérios estão mais claros para a organização das atividades comerciais aos feriados. Ele pontua que, essencialmente, o novo texto estabelece que o trabalho no comércio aos feriados depende da autorização por Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), nos termos da Lei 10.101/2000.