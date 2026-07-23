Desaparecimento é o sumiço repentino de alguém, sem aviso prévio a familiares ou a terceiros. Uma pessoa é considerada desaparecida quando não pode ser localizada nos lugares que costuma frequentar, nem encontrada de qualquer outra forma. Não é necessário aguardar algum intervalo de tempo para que alguém seja considerado como desaparecido.

A orientação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo é entrar em contato com o serviço de emergência da Polícia Militar, 190, assim que for constatado o desaparecimento de uma pessoa.

Veja os passos a seguir em um processo de desaparecimento:

Registre um boletim de ocorrência