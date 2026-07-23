Uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Capivari, no interior de São Paulo, desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro por meio da exploração de jogos de azar. Nesta quarta-feira (22), policiais civis cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de Ibiúna, Paranapanema e Tatuí.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de mais de cem plataformas ilegais usadas para a exploração dos jogos de azar, bem como a derrubada de pelo menos seis perfis em redes sociais usados para divulgar e incentivar a prática criminosa.

Segundo a delegada titular da Delegacia de Capivari, Maria Luísa Dallas Bernardina, as investigações começaram após uma denúncia anônima. "Assim que recebemos esse primeiro relato, iniciamos as diligências para identificar quem estava por trás do esquema. Com os elementos reunidos ao longo da investigação, representamos pelos mandados de busca e apreensão, que foram deferidos pela Justiça", afirmou.