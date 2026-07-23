A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, intensificou as ações de monitoramento, investigação e orientação à população para prevenir acidentes envolvendo animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. O trabalho inclui vistorias ambientais, investigação de ocorrências e ações educativas voltadas à redução dos fatores que favorecem a presença desses animais.

Entre janeiro e julho deste ano, a Visam investigou 60 acidentes com escorpiões, ante 45 registrados no mesmo período de 2025, alta de 33%. No mesmo período, foram realizadas 361 vistorias ambientais para identificar fatores de risco, orientar moradores e coletar exemplares para identificação das espécies, subsidiando as ações de prevenção.