A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, intensificou as ações de monitoramento, investigação e orientação à população para prevenir acidentes envolvendo animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. O trabalho inclui vistorias ambientais, investigação de ocorrências e ações educativas voltadas à redução dos fatores que favorecem a presença desses animais.
Entre janeiro e julho deste ano, a Visam investigou 60 acidentes com escorpiões, ante 45 registrados no mesmo período de 2025, alta de 33%. No mesmo período, foram realizadas 361 vistorias ambientais para identificar fatores de risco, orientar moradores e coletar exemplares para identificação das espécies, subsidiando as ações de prevenção.
O aumento das aparições de animais peçonhentos não é uma realidade exclusiva de Jundiaí. Diversos municípios brasileiros têm registrado crescimento nas ocorrências nos últimos anos, cenário associado à expansão das áreas urbanas, às alterações ambientais e às mudanças climáticas.
Prevenção é a principal estratégia
Ao contrário do que muitos imaginam, não existem inseticidas ou venenos com eficácia comprovada para o controle de escorpiões em áreas urbanas. Além de não resolver o problema, a aplicação indiscriminada desses produtos pode dispersar os animais, aumentando o risco de acidentes.
Por isso, a Visam prioriza a inspeção dos ambientes, a educação em saúde e a eliminação das condições que favorecem a presença desses animais.
“O nosso trabalho tem caráter essencialmente preventivo. Buscamos identificar os fatores ambientais que favorecem o aparecimento desses animais e orientar a população sobre como reduzir os riscos. O controle depende muito mais da eliminação de abrigos e das fontes de alimento do que da utilização de produtos químicos”, explica o coordenador da Visam, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.
Grande parte dos acidentes pode ser evitada com medidas simples de manejo ambiental. Entre as principais recomendações estão:
- evitar o acúmulo de entulhos, madeiras, telhas e materiais inservíveis;
- manter terrenos limpos e com o mato aparado;
- acondicionar corretamente o lixo domiciliar;
- eliminar locais que favoreçam a presença de baratas, principal alimento dos escorpiões;
- vedar frestas em paredes, portas e ralos, quando possível;
- utilizar equipamentos de proteção ao manusear materiais armazenados.
A Visam reforça que a prevenção depende da atuação conjunta entre o Poder Público e a população. Em caso de aparecimento de animais peçonhentos ou de acidentes, a orientação é acionar os canais oficiais da prefeitura para que a equipe técnica realize a avaliação e adote as medidas necessárias.