O Parque do Engordadouro Ângelo Costa está recebendo uma série de melhorias, que incluem a manutenção das quadras poliesportivas, com nova pintura e substituição dos alambrados, reforço da iluminação, reforma completa dos banheiros masculino e feminino, melhorias nas bases dos quiosques, recuperação dos bebedouros e dos trechos de passeio que apresentam desníveis, reforço estrutural das pontes, revitalização das portarias de acesso pelas entradas Norte e Sul, além da instalação de novos bancos e da substituição de todas as lixeiras do parque.
Mais lazer
Para quem frequenta o local, as melhorias representam mais segurança e qualidade de vida. “É muito importante manter o parque sempre bem cuidado, principalmente as pistas de caminhada. Muitos idosos frequentam o local. Além disso, quando o parque está bonito e conservado, ele atrai mais pessoas. Assim como cuidamos da nossa casa, também precisamos cuidar desse patrimônio, que é de todos nós”, afirmou o supervisor de qualidade em indústria mecânica, Manoel Pires Marques.
A farmacêutica Marisa Martins, que utiliza o parque regularmente para caminhadas, reforça que a estrutura faz diferença na rotina dos usuários. “Aqui a gente cuida da saúde, passeia com os pets, relaxa e aproveita o contato com a natureza. Ter iluminação, segurança e uma boa infraestrutura faz toda a diferença. Essas melhorias vão deixar o parque ainda melhor para toda a população.”
As intervenções fazem parte do trabalho da prefeitura para preservar e valorizar os espaços públicos. Com área de aproximadamente 173 mil metros quadrados, o Parque do Engordadouro conta com cerca de 3,8 quilômetros de trilhas em concreto, utilizadas como pistas de caminhada e ciclovias, sendo um importante espaço para atividades ao ar livre.
As intervenções estão sendo realizadas pelas equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), e têm como objetivo modernizar a infraestrutura, ampliar a segurança e oferecer mais conforto para os frequentadores.
Serviço:
Parque do Engordadouro Ângelo Costa
Endereço: avenida André Costa, 1.595 (acesso pelos bairros Morada das Vinhas) e também pela avenida Pedro Clarismundo Fornari
Funcionamento: diariamente, das 6h às 17h