O Parque do Engordadouro Ângelo Costa está recebendo uma série de melhorias, que incluem a manutenção das quadras poliesportivas, com nova pintura e substituição dos alambrados, reforço da iluminação, reforma completa dos banheiros masculino e feminino, melhorias nas bases dos quiosques, recuperação dos bebedouros e dos trechos de passeio que apresentam desníveis, reforço estrutural das pontes, revitalização das portarias de acesso pelas entradas Norte e Sul, além da instalação de novos bancos e da substituição de todas as lixeiras do parque.

Mais lazer

Para quem frequenta o local, as melhorias representam mais segurança e qualidade de vida. “É muito importante manter o parque sempre bem cuidado, principalmente as pistas de caminhada. Muitos idosos frequentam o local. Além disso, quando o parque está bonito e conservado, ele atrai mais pessoas. Assim como cuidamos da nossa casa, também precisamos cuidar desse patrimônio, que é de todos nós”, afirmou o supervisor de qualidade em indústria mecânica, Manoel Pires Marques.