Dia e noite, sob sol ou chuva, os caminhoneiros percorrem milhares de quilômetros para garantir o abastecimento das cidades e manter o país em movimento. Em reconhecimento à dedicação desses profissionais que fazem das estradas sua rotina, a Motiva Autoban realiza, no dia 23 de julho, uma manhã especial com ações de saúde, bem-estar e conscientização no espaço Caminhos para a Saúde, localizado no km 56 da rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital. A iniciativa antecipa as comemorações do Dia Nacional do Motorista, celebrado em 25 de julho, e presta homenagem àqueles que desempenham um papel essencial para a economia e a mobilidade do país.

Durante a ação, os motoristas que passarem pelo local poderão participar gratuitamente de um circuito de saúde e segurança, com aferição da pressão arterial, teste de glicemia e orientações. A programação também contará com atividades educativas, como a experiência com óculos que simulam os efeitos da embriaguez e uma campanha de conscientização sobre os riscos do uso do celular ao volante.

Além dos atendimentos, os participantes receberão brindes e poderão desfrutar de um café da manhã especial, com bolos, frutas e salgados.