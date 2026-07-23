Dia e noite, sob sol ou chuva, os caminhoneiros percorrem milhares de quilômetros para garantir o abastecimento das cidades e manter o país em movimento. Em reconhecimento à dedicação desses profissionais que fazem das estradas sua rotina, a Motiva Autoban realiza, no dia 23 de julho, uma manhã especial com ações de saúde, bem-estar e conscientização no espaço Caminhos para a Saúde, localizado no km 56 da rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital. A iniciativa antecipa as comemorações do Dia Nacional do Motorista, celebrado em 25 de julho, e presta homenagem àqueles que desempenham um papel essencial para a economia e a mobilidade do país.
Durante a ação, os motoristas que passarem pelo local poderão participar gratuitamente de um circuito de saúde e segurança, com aferição da pressão arterial, teste de glicemia e orientações. A programação também contará com atividades educativas, como a experiência com óculos que simulam os efeitos da embriaguez e uma campanha de conscientização sobre os riscos do uso do celular ao volante.
Além dos atendimentos, os participantes receberão brindes e poderão desfrutar de um café da manhã especial, com bolos, frutas e salgados.
A iniciativa reforça o compromisso da Motiva Autoban com a valorização dos profissionais das estradas e com a promoção da saúde, do bem-estar e da segurança viária, reconhecendo o papel essencial dos caminhoneiros para a mobilidade e o desenvolvimento do país.
Programa Caminhos para Saúde
A Motiva Autoban, por meio do Instituto Motiva, realizou quase 4 mil atendimentos entre janeiro e junho de 2026 no Caminhos para a Saúde. O programa que oferece serviços gratuitos de saúde e bem-estar conta com uma equipe multidisciplinar responsável pelo acolhimento e atendimento durante a realização dos exames, garantindo cuidado às pessoas atendidas. No local, são oferecidos gratuitamente serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia, atendimento odontológico, corte de cabelo, massagens bioenergéticas, podologia, entre outras atividades voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças.
Serviço:
Ação Dia do Motorista
Data: 23/07/2026
Horário: 9h às 12h
Local: Km 56, rodovia dos Bandeirantes, sentido Capital