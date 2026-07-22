A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí foi sede de mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg). Durante o encontro, foram debatidas demandas apresentadas pela população, com destaque para questões relacionadas ao barulho em diferentes regiões da cidade e às formas de atuação conjunta entre população, comércio e órgãos competentes para contribuir com a prevenção e a resolução desse tipo de ocorrência.

O conselho é uma iniciativa que reúne empresários, comerciantes, moradores e representantes das forças de segurança para discutir ações voltadas à melhoria da segurança e da qualidade de vida no município. As reuniões do Conseg funcionam como um espaço de diálogo entre a comunidade e as autoridades, permitindo que moradores e comerciantes apresentem sugestões, relatem situações do dia a dia e acompanhem o encaminhamento das demandas.

As reuniões do Conseg acontecem periodicamente na sede da CDL Jundiaí e são abertas à participação de empresários, comerciantes e moradores interessados em colaborar com a construção de soluções para as demandas da comunidade.