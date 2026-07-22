22 de julho de 2026
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ALERTA AMBIENTAL

Armadilhas à base de cola ameaçam animais silvestres em Jundiaí

Por Da redação | Associação Mata Ciliar
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Associação Mata Ciliar
A equipe da Mata Ciliar removeu a cola com soluções apropriadas e os animais estão em observação
A equipe da Mata Ciliar removeu a cola com soluções apropriadas e os animais estão em observação

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) da Associação Mata Ciliar de Jundiaí recebeu, desde o último sábado, três animais presos em armadilhas feitas à base de cola: uma corujinha-do-mato, uma cobra coral e um pardal.

A equipe da Mata Ciliar removeu a cola com soluções apropriadas e os animais estão em observação. A armadilha não escolhe presa e muitos animais que ficam presos em armadilhas à base de cola não tem chances de sobrevivência se não forem socorridos.

De acordo com a Mata Ciliar, a prova disto é que muitos animais gastam toda a energia para se desvencilhar da armadilha, mas acabam morrendo de forma lenta e sofrida. Ainda segundo a associação, este tipo de armadilha é para capturar animais indesejados, a exemplo de ratos, mas a orientação é buscar outras formas de afastá-los.

A dica da Mata Ciliar é para que sejam bloqueados os acessos aos espaços que podem servir de abrigo a estes animais, a exemplo de forros, e manter lixeiras bem fechadas, garantindo mais segurança aos animais silvestres.

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