O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) da Associação Mata Ciliar de Jundiaí recebeu, desde o último sábado, três animais presos em armadilhas feitas à base de cola: uma corujinha-do-mato, uma cobra coral e um pardal.

A equipe da Mata Ciliar removeu a cola com soluções apropriadas e os animais estão em observação. A armadilha não escolhe presa e muitos animais que ficam presos em armadilhas à base de cola não tem chances de sobrevivência se não forem socorridos.

De acordo com a Mata Ciliar, a prova disto é que muitos animais gastam toda a energia para se desvencilhar da armadilha, mas acabam morrendo de forma lenta e sofrida. Ainda segundo a associação, este tipo de armadilha é para capturar animais indesejados, a exemplo de ratos, mas a orientação é buscar outras formas de afastá-los.