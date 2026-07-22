A Prefeitura de Jundiaí encaminhou à Câmara Municipal um Projeto de Lei que revisa e consolida toda a legislação do Instituto de Previdência do Município de Jundiaí (IPREJUN). Elaborada a partir de recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a proposta reúne em um único texto as normas que, ao longo de mais de duas décadas, sofreram diversas alterações, tornando a legislação mais organizada, transparente e de fácil compreensão para os servidores.

A revisão mantém as regras de aposentadoria e pensão atualmente vigentes, previstas na Lei Complementar nº 611/2021, com duas alterações que representam avanços e ampliam direitos dos servidores. A principal mudança elimina a exigência de idade mínima para a aposentadoria especial dos servidores expostos a agentes nocivos à saúde, adequando a legislação municipal ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (ADI 6309). Na prática, os profissionais que atuam em condições prejudiciais à saúde passarão a cumprir apenas os requisitos de tempo de efetiva exposição previstos em lei.

Outra alteração beneficia servidores da educação e aqueles que exercem atividades prejudiciais à saúde, ao permitir que os períodos de licença para tratamento de saúde também sejam computados como tempo de magistério e tempo especial para fins de aposentadoria, em conformidade com as alterações promovidas no Estatuto do Servidor. Além da atualização das regras previdenciárias, o projeto promove adequações administrativas necessárias para acompanhar o crescimento das atividades do Instituto.