As obras de reforma do Terminal Vila Rami, inciadas no início deste mês, marcam o início do plano de modernização dos terminais urbanos de Jundiaí. As intervenções incluem melhorias na infraestrutura, acessibilidade e conforto para os usuários do transporte público, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores que atuam no local.

Estão contempadas a reforma e modernização dos sanitários, bilheteria, portarias e salas administrativas, além da recuperação da pavimentação e da adequação do terminal às normas de acessibilidade. O projeto também prevê a renovação da infraestrutura, com novas instalações elétricas e hidrossanitárias, implantação de um novo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, nova rede de dados e lógica, instalação de uma caixa d’água e construção de uma travessia elevada.

O prefeito Gustavo Martinelli e a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, acompanharam o andamento das intervenções. “Nosso objetivo é oferecer um transporte público cada vez mais qualificado. Além da renovação da frota, estamos avançando na modernização dos terminais urbanos, na construção do novo Terminal Novo Horizonte e na instalação de novos abrigos de ônibus. São investimentos que vão garantir mais conforto, acessibilidade e segurança para os passageiros, além de melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam nesses espaços”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.