22 de julho de 2026
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MOBILIDADE URBANA

Reforma moderniza Terminal Vila Rami com foco em acessibilidade

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As obras foram iniciadas no início deste mês
As obras foram iniciadas no início deste mês

As obras de reforma do Terminal Vila Rami, inciadas no início deste mês, marcam o início do plano de modernização dos terminais urbanos de Jundiaí. As intervenções incluem melhorias na infraestrutura, acessibilidade e conforto para os usuários do transporte público, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores que atuam no local.

Estão contempadas a reforma e modernização dos sanitários, bilheteria, portarias e salas administrativas, além da recuperação da pavimentação e da adequação do terminal às normas de acessibilidade. O projeto também prevê a renovação da infraestrutura, com novas instalações elétricas e hidrossanitárias, implantação de um novo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, nova rede de dados e lógica, instalação de uma caixa d’água e construção de uma travessia elevada.

O prefeito Gustavo Martinelli e a secretária de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, acompanharam o andamento das intervenções. “Nosso objetivo é oferecer um transporte público cada vez mais qualificado. Além da renovação da frota, estamos avançando na modernização dos terminais urbanos, na construção do novo Terminal Novo Horizonte e na instalação de novos abrigos de ônibus. São investimentos que vão garantir mais conforto, acessibilidade e segurança para os passageiros, além de melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam nesses espaços”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.

A revitalização integra um conjunto de investimentos voltados à qualificação da mobilidade urbana e busca oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade aos cerca de 90 mil usuários que utilizam diariamente os terminais do sistema municipal de transporte coletivo. “Desde 2003, quando foi construído o primeiro terminal da cidade, no Eloy Chaves, os equipamentos não passavam por melhorias como as que estão sendo feitas agora. A reforma será uma mudança de paradigma na história da mobilidade de Jundiaí e ocorrerá com o menor impacto possível na operação do transporte público”, destacou a secretária Ana Paula de Almeida.

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