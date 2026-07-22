22 de julho de 2026
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PROMOÇÃO ESPECIAL

Maxi Shopping sorteia moto zero campanha de Dia dos Pais

Por Da redação | Maxi Shopping Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Maxi Shopping Jundiaí
A ação começa nesta quinta-feira (23)
A ação começa nesta quinta-feira (23)

O Maxi Shopping Jundiaí sorteará uma moto zero quilômetro na campanha de Dia dos Pais. A ação convida os clientes a celebrarem a data com o carinho que os pais merecem e a chance de ganhar o veículo no sorteio. E as vantagens não param por aí. No compre e ganhe, os participantes ainda recebem um porta-sapatos, um brinde exclusivo pensado para tornar a homenagem ainda mais especial.

Como participar

Entre os dias 23 de julho e 9 de agosto, a cada R$ 500,00 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um número da sorte para concorrer ao sorteio da moto. O cliente deve efetuar o cadastro com seus dados pessoais e respectivos comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo Maxi. Só serão aceitos comprovantes fiscais com o CPF do participante.

Os clientes ainda poderão obter números da sorte adicionais. Compras realizadas de segunda a quinta-feira, exceto feriados, darão direito a dois números da sorte adicionais que devem ser cadastrados e validados pelo Aplicativo Maxi. Outras informações sobre o regulamento da campanha podem ser obtidas no balcão ou pelo site www.maxishopping.com.br.

O sorteio será realizado pela extração da Loteria Federal do dia 12 de agosto. A apuração e identificação do ganhador ocorrerá no dia 13 de agosto, a partir das 10h, no Shopping.

Compre-ganhe com porta-sapatos

 Além de concorrer à moto, o cliente que efetuar compras no valor de R$ 500,00, no período de 23 de julho a 9 de agosto, ou enquanto durarem os estoques, vai ganhar um porta-sapatos. É limitado a um brinde por CPF.  

O porta-sapatos será entregue ao participante imediatamente após a contemplação e recebimento do QRCode de autorização para retirada, exclusivamente no balcão de trocas, localizado no Piso 2, obedecendo o horário de funcionamento do Maxi Shopping e o prazo de vigência da Promoção. 

O recebimento do brinde está sujeito à disponibilidade de estoque no momento
da retirada. O QRCode não garante o brinde ao participante.

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