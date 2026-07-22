O Maxi Shopping Jundiaí sorteará uma moto zero quilômetro na campanha de Dia dos Pais. A ação convida os clientes a celebrarem a data com o carinho que os pais merecem e a chance de ganhar o veículo no sorteio. E as vantagens não param por aí. No compre e ganhe, os participantes ainda recebem um porta-sapatos, um brinde exclusivo pensado para tornar a homenagem ainda mais especial.

Como participar

Entre os dias 23 de julho e 9 de agosto, a cada R$ 500,00 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um número da sorte para concorrer ao sorteio da moto. O cliente deve efetuar o cadastro com seus dados pessoais e respectivos comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo Maxi. Só serão aceitos comprovantes fiscais com o CPF do participante.

Os clientes ainda poderão obter números da sorte adicionais. Compras realizadas de segunda a quinta-feira, exceto feriados, darão direito a dois números da sorte adicionais que devem ser cadastrados e validados pelo Aplicativo Maxi. Outras informações sobre o regulamento da campanha podem ser obtidas no balcão ou pelo site www.maxishopping.com.br.