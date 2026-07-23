Até a metade de julho, Jundiaí registrou apenas 33% da média histórica de chuva para o mês. Considerando que a média histórica é de cerca de 48 milímetros, o acumulado ficou em torno de 16 milímetros, cenário que já afeta parte da produção agrícola, reduz a umidade relativa do ar e aumenta o risco de queimadas.
Os primeiros reflexos já são sentidos no campo. A produtora de orgânicos Teresa Staell, do Moinho, também observa os efeitos da amplitude térmica nas lavouras. Segundo ela, as noites frias e as tardes quentes exigem mudanças no manejo, principalmente na irrigação e na proteção das culturas mais sensíveis. "Algumas plantas sentem bastante essa variação de temperatura. Precisamos ajustar os horários da irrigação e reforçar a proteção dos canteiros para evitar perdas", afirma.
Apesar do clima mais rigoroso neste inverno, Teresa diz que a experiência e o planejamento têm evitado prejuízos maiores. De acordo com a produtora, o uso de cobertura morta, sombrite e o cultivo de espécies adaptadas à estação ajudam a preservar a produção. Ela alerta, porém, que a continuidade da estiagem pode trazer impactos nos próximos meses, especialmente se o calor aumentar a partir de setembro. "A gente já se prepara para esse período, mas, se o tempo seco persistir, será preciso redobrar a atenção com a irrigação e com as culturas mais sensíveis", ressalta.
O produtor de hortaliças Paulo Henrique Loschi também relata impactos nas lavouras. Segundo ele, o frio das madrugadas tem reduzido o desenvolvimento de folhosas, como alface, rúcula e almeirão. "As hortaliças crescem durante a noite. Com as temperaturas mais baixas, elas acabam se desenvolvendo menos, o que reduz a produtividade", explica.
Loschi afirma que ainda não foi necessário aumentar a irrigação e que os preços permanecem estáveis, já que o consumo de hortaliças costuma cair durante o inverno. "Se a estiagem continuar, pode prejudicar a próxima safra. A previsão é de um verão quente e seco, justamente quando a procura aumenta e a produção sofre mais com as altas temperaturas", diz.
A Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo informa que, até o momento, a estiagem não provocou impactos significativos na agricultura de Jundiaí. Segundo a pasta, as chuvas registradas entre junho e o início de julho ajudaram a reduzir os efeitos do período seco, e as práticas de manejo e irrigação têm garantido a resistência das lavouras.
Represa
A DAE informa que o sistema de abastecimento opera normalmente. A Represa de Acumulação está com 86% da capacidade, índice superior ao registrado no mesmo período dos anos anteriores, e não há necessidade de medidas emergenciais.
Além da falta de chuva, a baixa umidade preocupa. Em julho, o menor índice registrado em Jundiaí foi de 27%, nos dias 11 e 16, nível considerado de atenção. A Defesa Civil mantém o monitoramento diário das condições climáticas e reforça o alerta para o aumento do risco de queimadas.