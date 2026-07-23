24 de julho de 2026
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AGRICULTURA

Agricultura em Jundiaí já sente os reflexos da estiagem

Por Giovanna Vianna |
| Tempo de leitura: 2 min
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Paulo Loschi já sente os efeitos da estiagem na produção de hortaliças
Paulo Loschi já sente os efeitos da estiagem na produção de hortaliças

Até a metade de julho, Jundiaí registrou apenas 33% da média histórica de chuva para o mês. Considerando que a média histórica é de cerca de 48 milímetros, o acumulado ficou em torno de 16 milímetros, cenário que já afeta parte da produção agrícola, reduz a umidade relativa do ar e aumenta o risco de queimadas. 

Os primeiros reflexos já são sentidos no campo. A produtora de orgânicos Teresa Staell, do Moinho, também observa os efeitos da amplitude térmica nas lavouras. Segundo ela, as noites frias e as tardes quentes exigem mudanças no manejo, principalmente na irrigação e na proteção das culturas mais sensíveis. "Algumas plantas sentem bastante essa variação de temperatura. Precisamos ajustar os horários da irrigação e reforçar a proteção dos canteiros para evitar perdas", afirma. 

Apesar do clima mais rigoroso neste inverno, Teresa diz que a experiência e o planejamento têm evitado prejuízos maiores. De acordo com a produtora, o uso de cobertura morta, sombrite e o cultivo de espécies adaptadas à estação ajudam a preservar a produção. Ela alerta, porém, que a continuidade da estiagem pode trazer impactos nos próximos meses, especialmente se o calor aumentar a partir de setembro. "A gente já se prepara para esse período, mas, se o tempo seco persistir, será preciso redobrar a atenção com a irrigação e com as culturas mais sensíveis", ressalta.

O produtor de hortaliças Paulo Henrique Loschi também relata impactos nas lavouras. Segundo ele, o frio das madrugadas tem reduzido o desenvolvimento de folhosas, como alface, rúcula e almeirão. "As hortaliças crescem durante a noite. Com as temperaturas mais baixas, elas acabam se desenvolvendo menos, o que reduz a produtividade", explica. 

Loschi afirma que ainda não foi necessário aumentar a irrigação e que os preços permanecem estáveis, já que o consumo de hortaliças costuma cair durante o inverno. "Se a estiagem continuar, pode prejudicar a próxima safra. A previsão é de um verão quente e seco, justamente quando a procura aumenta e a produção sofre mais com as altas temperaturas", diz. 

A Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo informa que, até o momento, a estiagem não provocou impactos significativos na agricultura de Jundiaí. Segundo a pasta, as chuvas registradas entre junho e o início de julho ajudaram a reduzir os efeitos do período seco, e as práticas de manejo e irrigação têm garantido a resistência das lavouras. 

Represa

A DAE informa que o sistema de abastecimento opera normalmente. A Represa de Acumulação está com 86% da capacidade, índice superior ao registrado no mesmo período dos anos anteriores, e não há necessidade de medidas emergenciais. 

Além da falta de chuva, a baixa umidade preocupa. Em julho, o menor índice registrado em Jundiaí foi de 27%, nos dias 11 e 16, nível considerado de atenção. A Defesa Civil mantém o monitoramento diário das condições climáticas e reforça o alerta para o aumento do risco de queimadas.

Paulo Loschi já sente os efeitos da estiagem na produção de hortaliças
Paulo Loschi já sente os efeitos da estiagem na produção de hortaliças
Segundo Teresa Stael a irrigação é feita em horários específicos
Segundo Teresa Stael a irrigação é feita em horários específicos

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