Até a metade de julho, Jundiaí registrou apenas 33% da média histórica de chuva para o mês. Considerando que a média histórica é de cerca de 48 milímetros, o acumulado ficou em torno de 16 milímetros, cenário que já afeta parte da produção agrícola, reduz a umidade relativa do ar e aumenta o risco de queimadas.

Os primeiros reflexos já são sentidos no campo. A produtora de orgânicos Teresa Staell, do Moinho, também observa os efeitos da amplitude térmica nas lavouras. Segundo ela, as noites frias e as tardes quentes exigem mudanças no manejo, principalmente na irrigação e na proteção das culturas mais sensíveis. "Algumas plantas sentem bastante essa variação de temperatura. Precisamos ajustar os horários da irrigação e reforçar a proteção dos canteiros para evitar perdas", afirma.

Apesar do clima mais rigoroso neste inverno, Teresa diz que a experiência e o planejamento têm evitado prejuízos maiores. De acordo com a produtora, o uso de cobertura morta, sombrite e o cultivo de espécies adaptadas à estação ajudam a preservar a produção. Ela alerta, porém, que a continuidade da estiagem pode trazer impactos nos próximos meses, especialmente se o calor aumentar a partir de setembro. "A gente já se prepara para esse período, mas, se o tempo seco persistir, será preciso redobrar a atenção com a irrigação e com as culturas mais sensíveis", ressalta.