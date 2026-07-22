O Procon-SP dá orientações sobre os direitos dos consumidores em relação a cancelamento de shows, como o que ocorreu nesta terça-feira (21) com a apresentação de Harry Styles, em São Paulo.

Tenho direito à devolução do dinheiro gasto?

Segundo o Procon-SP, a legislação assegura o direito à devolução integral dos valores pagos, inclusive todas as taxas, no caso do cancelamento de shows, eventos e similares, não podendo haver imposição de dificuldades para que o consumidor tenha acesso ao reembolso.

Em caso de dificuldades em receber o dinheiro de volta, o consumidor do estado de São Paulo pode registrar reclamação no Procon-SP (www.procon.sp.gov.br) ou procurar os Procons de suas respectivas regiões.

Sou obrigado a aceitar a nova data remarcada?