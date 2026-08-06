Mulheres que sofrem violência no estado de São Paulo têm uma rede de apoio para denunciar agressões e buscar proteção.

A violência contra a mulher pode assumir diversas formas e, muitas vezes, começa de maneira silenciosa. Ofensas verbais, perseguição, controle excessivo e até danos ao patrimônio são exemplos de condutas que configuram violência e são previstas na legislação brasileira, especialmente na Lei Maria da Penha.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, completa 20 anos classifica cinco tipos de violência contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Cada tipo possui características específicas e pode causar danos distintos à vítima. Saiba distinguir os tipos de violência abaixo. A identificação de alguns sinais ajuda a romper ciclos de violência.

Violência física: qualquer ato que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher.

qualquer ato que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Violência psicológica: condutas que causem dano emocional, diminuição da autoestima, controle da vida da mulher ou isolamento de seus amigos e familiares.

condutas que causem dano emocional, diminuição da autoestima, controle da vida da mulher ou isolamento de seus amigos e familiares. Violência sexual: qualquer ato que force a mulher a manter relações sexuais sem consentimento ou de maneira que cause constrangimento.

qualquer ato que force a mulher a manter relações sexuais sem consentimento ou de maneira que cause constrangimento. Violência patrimonial: qualquer conduta que envolva retenção, destruição ou subtração de bens, documentos ou recursos econômicos da mulher.

qualquer conduta que envolva retenção, destruição ou subtração de bens, documentos ou recursos econômicos da mulher. Violência moral: condutas que ofendam a honra e a reputação da mulher.

Violências silenciosas que muitas mulheres sofrem e não percebem

Nem toda violência deixa marca. Algumas são silenciosas, difíceis de identificar, mas impactam a vida e a liberdade das mulheres todos os dias. Veja algumas:

Controle disfarçado de cuidado: quando alguém decide com quem você fala, onde você vai ou o que pode vestir.

quando alguém decide com quem você fala, onde você vai ou o que pode vestir. Voz invalidada: ridicularizar, interromper, menosprezar opiniões ou decisões. Tudo isso é violência psicológica.

ridicularizar, interromper, menosprezar opiniões ou decisões. Tudo isso é violência psicológica. Culpar você por tudo: pressões emocionais, chantagens e manipulações que fazem a mulher se sentir responsável pelo comportamento dos outros.

pressões emocionais, chantagens e manipulações que fazem a mulher se sentir responsável pelo comportamento dos outros. Quando tiram sua autonomia: controlar seu dinheiro, impedir que trabalhe, supervisionar cada gasto.

controlar seu dinheiro, impedir que trabalhe, supervisionar cada gasto. Intimidade como arma: quando fotos, mensagens ou informações pessoais são usadas para te intimidar.

Denúncias

Em São Paulo, o boletim de ocorrência, importante ferramenta para que a rede de apoio seja acionada e o agressor possa ser identificado e punido, pode ser feito de casa, pelo celular, ou com o apoio policial das delegacias. O registro está disponível no aplicativo SP Mulher Segura, na delegacia online da Secretaria de Segurança Pública e nas delegacias de polícia.