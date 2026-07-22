A Prefeitura de Jundiaí abre oficialmente, no sábado, 1° de agosto, a programação do Mês da Juventude 2026, com a realização da Feira de Profissões Itinerante, das 9h às 15h, no CECE Mário Milani, no bairro Ivoturucaia.
Organizada pelo Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, a programação de agosto reúne dezenas de atividades gratuitas voltadas aos jovens da cidade, promovendo oportunidades de formação, empregabilidade, saúde, cultura, esporte e participação cidadã. A Feira de Profissões será o primeiro grande evento desse calendário e é aberta ao público, especialmente para jovens de 15 a 29 anos que desejam conhecer cursos, profissões e oportunidades para planejar o futuro.
A proposta é reunir em um só lugar universidades, instituições de ensino, programas de qualificação profissional, parceiros, oferta de informações sobre cursos, profissões, oficinas e oportunidades para quem está planejando o futuro profissional.
A Feira de Profissões marca o início de uma programação que se estende durante todo o mês de agosto, com dezenas de atividades organizadas em parceria entre diferentes secretarias municipais, instituições de ensino e entidades da cidade. A agenda contempla ações voltadas à formação, empregabilidade, participação cidadã, saúde, cultura, esporte e desenvolvimento pessoal da juventude.
Entre os destaques da programação estão as experiências do Universitário por 1 Dia, os workshops para construção do Plano Municipal da Juventude, o Grêmi.Ação, atividades do Parlamento Jovem, rodas de conversa sobre saúde mental, palestras sobre inteligência artificial, oficinas preparatórias para o vestibular, ações de orientação sobre moradia, o lançamento de guias voltados ao acesso à saúde, segurança pública e justiça, além do Campeonato Universitário de Juventude (Caju), que encerra o calendário de atividades. Confira a programação completa neste link.
Para a assessora de Políticas Públicas para a Juventude, Letícia Branco, a programação foi construída para dialogar com diferentes realidades e interesses dos jovens de Jundiaí. “O Mês da Juventude foi pensado para aproximar os jovens das oportunidades que existem na cidade e ampliar o acesso à informação, formação e participação. A Feira de Profissões abre essa programação justamente por representar um momento de descoberta e planejamento de futuro. Ao longo de agosto, teremos ações em diversas áreas, mostrando que investir na juventude significa criar caminhos para o desenvolvimento, o protagonismo e a construção de projetos de vida.”
Ao longo do mês, as atividades serão realizadas em diferentes regiões da cidade, facilitando o acesso dos jovens e reforçando a proposta de uma programação descentralizada, construída em parceria com diversos setores da administração pública e instituições locais.