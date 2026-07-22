A Prefeitura de Jundiaí abre oficialmente, no sábado, 1° de agosto, a programação do Mês da Juventude 2026, com a realização da Feira de Profissões Itinerante, das 9h às 15h, no CECE Mário Milani, no bairro Ivoturucaia.

Organizada pelo Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, a programação de agosto reúne dezenas de atividades gratuitas voltadas aos jovens da cidade, promovendo oportunidades de formação, empregabilidade, saúde, cultura, esporte e participação cidadã. A Feira de Profissões será o primeiro grande evento desse calendário e é aberta ao público, especialmente para jovens de 15 a 29 anos que desejam conhecer cursos, profissões e oportunidades para planejar o futuro.

A proposta é reunir em um só lugar universidades, instituições de ensino, programas de qualificação profissional, parceiros, oferta de informações sobre cursos, profissões, oficinas e oportunidades para quem está planejando o futuro profissional.