No dia 25 de julho (sábado), Dia do Motociclista, das 9h às 16h, a rua General Osório e seu entorno, no Centro de São Paulo, serão palco de uma programação gratuita com shows, praça de alimentação, ativações de marcas, exposição de motocicletas, participação de motoclubes, sorteios e diversas experiências voltadas aos apaixonados pelo universo das duas rodas.

Entre os destaques desta edição estará a Feira Temática da Cultura Biker, realizada em parceria com o programa Mãos e Mentes Paulistanas, da Prefeitura de São Paulo, reunindo artesãos e manualistas com produtos autorais inspirados no estilo de vida sobre duas rodas. O público poderá conhecer e adquirir peças de vestuário, acessórios, itens de decoração, souvenirs e outros artigos criativos que traduzem a essência da cultura biker.

Serviço:

Evento: Dia do Motociclista 2026 – Associação Ruas das Motos

Data: 25 de julho de 2026 (sábado)

Horário: das 9h às 16h

Local: rua General Osório e entorno – Centro de São Paulo

Entrada: gratuita

Saiba mais: @ruasdasmotos