As obras do novo complexo de saúde da Vila Progresso seguem em ritmo contínuo de execução. De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, as obras do novo Pronto Atendimento (PA) e o Ambulatório Médico de Especialidades Diagnósticas (Amed) têm 54,30% de execução. A entrega é prevista para abril de 2027.
Nesta fase, as equipes atuam na preparação da infraestrutura que dará suporte ao funcionamento do prédio. Os trabalhos incluem a preparação das áreas externas para pavimentação, a instalação dos elevadores e dos sistemas elétricos, além das etapas que antecedem a colocação dos pisos e revestimentos internos.
Quando concluído, o complexo oferecerá uma estrutura moderna e integrada, preparada para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, reorganizar os fluxos de atendimento e contribuir para reduzir a demanda sobre outros equipamentos da rede.
Mais cuidado a todos
Com 3.807,40 m² de área construída, o prédio será distribuído em três pavimentos. O térreo receberá o novo Pronto Atendimento (PA), com potencial para atender cerca de 90 mil moradores da região.
O primeiro andar abrigará o Ambulatório Médico de Especialidades Diagnósticas (Amed), que concentrará os serviços atualmente oferecidos pelo Núcleo Integrado de Saúde (NIS) em uma estrutura mais ampla e moderna.
Já o segundo andar será destinado à realização de pequenas cirurgias e procedimentos ambulatoriais, além de sediar o Núcleo Interno de Regulação (NIR), responsável pela organização do fluxo assistencial dos pacientes.
Além deste equipamento, o município conta com outras quatro obras na área da saúde em andamento. A UBS Tamoio passa por uma ampliação de 122% para atender ao crescimento da demanda, que hoje supera 28 mil usuários cadastrados. Já as novas sedes das UBSs Maringá, Ivoturucaia e Rio Acima avançam para ampliar o acesso da população aos serviços e reforçar a estratégia de descentralização do cuidado em Jundiaí.