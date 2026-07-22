22 de julho de 2026
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MAIS DE 50% DA OBRA

Amed e PA Vila Progresso devem ser entregues em abril de 2027

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Empreendimento será um dos mais importantes equipamentos de saúde do município
Empreendimento será um dos mais importantes equipamentos de saúde do município

As obras do novo complexo de saúde da Vila Progresso seguem em ritmo contínuo de execução. De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, as obras do novo Pronto Atendimento (PA) e o Ambulatório Médico de Especialidades Diagnósticas (Amed) têm 54,30% de execução. A entrega é prevista para abril de 2027.

Nesta fase, as equipes atuam na preparação da infraestrutura que dará suporte ao funcionamento do prédio. Os trabalhos incluem a preparação das áreas externas para pavimentação, a instalação dos elevadores e dos sistemas elétricos, além das etapas que antecedem a colocação dos pisos e revestimentos internos.

Quando concluído, o complexo oferecerá uma estrutura moderna e integrada, preparada para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, reorganizar os fluxos de atendimento e contribuir para reduzir a demanda sobre outros equipamentos da rede.

Mais cuidado a todos

Com 3.807,40 m² de área construída, o prédio será distribuído em três pavimentos. O térreo receberá o novo Pronto Atendimento (PA), com potencial para atender cerca de 90 mil moradores da região.

O primeiro andar abrigará o Ambulatório Médico de Especialidades Diagnósticas (Amed), que concentrará os serviços atualmente oferecidos pelo Núcleo Integrado de Saúde (NIS) em uma estrutura mais ampla e moderna.

Já o segundo andar será destinado à realização de pequenas cirurgias e procedimentos ambulatoriais, além de sediar o Núcleo Interno de Regulação (NIR), responsável pela organização do fluxo assistencial dos pacientes.

Além deste equipamento, o município conta com outras quatro obras na área da saúde em andamento. A UBS Tamoio passa por uma ampliação de 122% para atender ao crescimento da demanda, que hoje supera 28 mil usuários cadastrados. Já as novas sedes das UBSs Maringá, Ivoturucaia e Rio Acima avançam para ampliar o acesso da população aos serviços e reforçar a estratégia de descentralização do cuidado em Jundiaí.

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