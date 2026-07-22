As obras do novo complexo de saúde da Vila Progresso seguem em ritmo contínuo de execução. De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, as obras do novo Pronto Atendimento (PA) e o Ambulatório Médico de Especialidades Diagnósticas (Amed) têm 54,30% de execução. A entrega é prevista para abril de 2027.

Nesta fase, as equipes atuam na preparação da infraestrutura que dará suporte ao funcionamento do prédio. Os trabalhos incluem a preparação das áreas externas para pavimentação, a instalação dos elevadores e dos sistemas elétricos, além das etapas que antecedem a colocação dos pisos e revestimentos internos.

Quando concluído, o complexo oferecerá uma estrutura moderna e integrada, preparada para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, reorganizar os fluxos de atendimento e contribuir para reduzir a demanda sobre outros equipamentos da rede.