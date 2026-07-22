Clientes da CPFL Energia, distribuidora que atua em Jundiaí e região, têm tido problemas para efetuar o pagamento de faturas on-line. A empresa garante, porém, que os clientes não serão prejudicados, que as contas poderão ser entregues com atraso, mas terão o vencimento prorrogado, sem cobrança de multas ou juros.
A CPFL Energia informa que realiza no mês de julho a atualização de seus sistemas comerciais e de gestão empresarial, iniciativa que faz parte do processo de modernização tecnológica da companhia. Durante este período, alguns sistemas utilizados no atendimento ao cliente poderão ficar temporariamente indisponíveis, o que pode impactar parcialmente determinados serviços.
A CPFL reforça que o fornecimento de energia elétrica não é afetado pela atualização.
O que muda para o cliente? A atualização envolve plataformas comerciais da empresa, como atendimento, faturamento e gestão de serviços. Na prática, isso significa que:
- Alguns serviços como 2ª via de fatura, ligação nova e troca de titularidade podem sofrer lentidão ou indisponibilidade temporária;
- Canais de atendimento podem operar com limitações pontuais.
Essa iniciativa integra um movimento mais amplo de evolução dos sistemas da companhia. A CPFL Energia afirma que segue à disposição para esclarecer dúvidas e apoiar seus clientes durante todo o processo de atualização.