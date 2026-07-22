As Guardas Civis Municipais de todas as 645 cidades paulistas terão isenção do ICMS na aquisição de armas e munições usadas em ações locais de segurança pública, após o benefício ser proposto por São Paulo ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O decreto que ratifica e permite a implementação do benefício foi publicado nesta segunda-feira (20), no Diário Oficial.

O decreto estadual nº 70.762 estabelece a ratificação dos Convênios ICMS 63/26, 79/26 e 80/26, celebrados na 201ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em Macapá (AP), no último dia 3.

O órgão, composto por todos os secretários de Fazenda do país, aprovou a iniciativa do Governo do Estado de isentar o ICMS nas operações internas relativas às aquisições de armas e munições por prefeituras e autarquias municipais.