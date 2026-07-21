Passageiros da estação Jundiaí recebem na sexta-feira (24) sessões gratuitas de massoterapia durante uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional do Autocuidado, celebrado no dia 24 de julho. A atividade acontece das 10h às 16h.

Promovida pela TIC Trens, em parceria com a clínica Serenidade do Toque, a atividade busca incentivar hábitos voltados ao bem-estar diante da correria do dia a dia, além de convidar os passageiros a fazerem uma pausa durante o trajeto do trem para cuidarem do corpo e da mente.

Inclusão

Os atendimentos serão realizados por massoterapeutas com deficiência visual, reforçando também a importância da inclusão, da diversidade e da valorização da autonomia profissional. Com duração de aproximadamente 15 minutos, cada sessão utiliza técnicas que auxiliam no alívio das tensões musculares, reduzem o estresse e proporcionam sensação de relaxamento, conforto e bem-estar, um momento de acolhimento em meio à rotina de quem passa diariamente pela estação.