Ao longo de todo o ano, o CEU das Artes oferece oficinas e atividades voltadas à formação cultural, esportiva e educativa da população. Nas férias, a programação ganha ações especiais para ampliar as oportunidades de lazer e incentivar a participação da comunidade no equipamento cultural.

Esporte, cultura, lazer e muita integração marcaram a primeira edição da Copa CEU das Artes, realizada como encerramento da programação do projeto “Férias no CEU”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT). A iniciativa reuniu crianças, jovens e famílias em uma série de atividades gratuitas durante o período de férias escolares.

A realização da primeira edição da Copa CEU das Artes, criada para oferecer uma programação diferenciada durante o recesso escolar e fortalecer a integração entre os participantes se mostrou um sucesso de aceitação.

Com o envolvimento da equipe de professores, a programação contou com campeonato de xadrez, campeonato de futebol, gincanas, oficinas de inglês, apresentações e vivências de jiu-jítsu, além de outras atividades recreativas e educativas.

O encerramento foi em clima de celebração, com distribuição de pipoca, presença de personagens inspirados em super-heróis e cerimônia de premiação, com entrega de medalhas e troféus aos participantes em reconhecimento ao envolvimento nas atividades.

Para o diretor do Departamento de Cultura, William Ramos, a iniciativa reforça o papel dos equipamentos culturais. “A cultura precisa estar presente no cotidiano das pessoas e, para isso, é fundamental que ela esteja descentralizada, chegando aos bairros com ações de qualidade. O CEU das Artes é muito mais do que um espaço de oficinas; ele é um ponto de encontro da comunidade, onde crianças, jovens e famílias convivem, aprendem e constroem vínculos. O resultado demonstra a importância de ampliar o acesso da população às ações promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura em Jundiaí”, destacou.