Jovens aprendizes do Espro Polo Jundiaí participaram na última semana de uma série de palestras educativas voltadas ao aprendizado de primeiros socorros. A iniciativa foi realizada sob a gestão educacional de Alexandre Cunha, em parceria com o 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

As atividades foram conduzidas pelo Cabo De Brito, que apresentou conteúdos teóricos e práticos sobre procedimentos essenciais para situações de emergência. Durante a capacitação, os participantes receberam orientações para identificar riscos e agir de forma adequada até a chegada do atendimento especializado.

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