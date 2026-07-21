Jovens aprendizes do Espro Polo Jundiaí participaram na última semana de uma série de palestras educativas voltadas ao aprendizado de primeiros socorros. A iniciativa foi realizada sob a gestão educacional de Alexandre Cunha, em parceria com o 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
As atividades foram conduzidas pelo Cabo De Brito, que apresentou conteúdos teóricos e práticos sobre procedimentos essenciais para situações de emergência. Durante a capacitação, os participantes receberam orientações para identificar riscos e agir de forma adequada até a chegada do atendimento especializado.
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Entre os temas abordados estiveram os protocolos de atendimento em casos de queimaduras, crises convulsivas e a realização da manobra de desengasgo, além de outros procedimentos básicos de primeiros socorros.
Segundo a organização, a proposta é preparar os futuros profissionais para agir com segurança e responsabilidade tanto no ambiente de trabalho quanto em situações do dia a dia, contribuindo para um atendimento inicial eficiente e para a prevenção de agravamentos em casos de emergência.