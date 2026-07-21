21 de julho de 2026
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ESPRO POLO JUNDIAÍ

Jovens aprendizes recebem treinamento em primeiros socorros

Por Da reação | Espro Polo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Espro Polo
A realização da manobra de desengasgo esteve entre os temas abordados
A realização da manobra de desengasgo esteve entre os temas abordados

Jovens aprendizes do Espro Polo Jundiaí participaram na última semana de uma série de palestras educativas voltadas ao aprendizado de primeiros socorros. A iniciativa foi realizada sob a gestão educacional de Alexandre Cunha, em parceria com o 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

As atividades foram conduzidas pelo Cabo De Brito, que apresentou conteúdos teóricos e práticos sobre procedimentos essenciais para situações de emergência. Durante a capacitação, os participantes receberam orientações para identificar riscos e agir de forma adequada até a chegada do atendimento especializado.

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Entre os temas abordados estiveram os protocolos de atendimento em casos de queimaduras, crises convulsivas e a realização da manobra de desengasgo, além de outros procedimentos básicos de primeiros socorros.

Segundo a organização, a proposta é preparar os futuros profissionais para agir com segurança e responsabilidade tanto no ambiente de trabalho quanto em situações do dia a dia, contribuindo para um atendimento inicial eficiente e para a prevenção de agravamentos em casos de emergência.

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