No próximo sábado (25) acontece no Maxi Shopping Jundiaí mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, realizada pelo Grupo Adoção e Afeto. O evento será realizado das 11h às 15h, no hall de entrada G2 Leste.

A feira terá cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados e vai contar também com filhotes. Para os adotantes de pets adultos, a Feira oferece alguns benefícios, a exemplo da oferta de uma consulta gratuita com a veterinária parceira dos organizadores do evento.

A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar e de uma família que os ame. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, são mais tranquilos e tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente.