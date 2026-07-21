No próximo sábado (25) acontece no Maxi Shopping Jundiaí mais uma edição da Feira de Adoção de Animais, realizada pelo Grupo Adoção e Afeto. O evento será realizado das 11h às 15h, no hall de entrada G2 Leste.
A feira terá cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados e vai contar também com filhotes. Para os adotantes de pets adultos, a Feira oferece alguns benefícios, a exemplo da oferta de uma consulta gratuita com a veterinária parceira dos organizadores do evento.
A feira incentiva a adoção de animais adultos, que precisam de um lar e de uma família que os ame. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, são mais tranquilos e tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente.
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O que fazer para adotar?
Para levar um cão ou gato para casa é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de responder um questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade que envolve ter um pet; se tem condições de cuidar e entende as necessidades do animal; se dispõe de local apropriado; se o pet é o ideal para o interessado, etc.
O Grupo Adoção e Afeto fornece orientações em relação aos primeiros cuidados e onde a pessoa pode adquirir ração, caminhas, e tudo mais. A taxa de adoção é de R$ 100,00.
As pessoas também podem fazer doações espontâneas para custeio dos animais resgatados e tratados pela ONG. Caso a pessoa adote um filhote com menos de cinco meses, ele só poderá ir para casa no dia da feira se o adotante fizer o compromisso de levá-lo para castração no dia e horário pré-agendado.
Serviço
Feira de Adoção de Animais do Grupo Adoção e Afeto
Dia: 25/07
Horário: Das 11h às 15h
Local: No Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping
Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, nº 6000 – Vila Rio Branco – Jundiaí
Entrada gratuita!