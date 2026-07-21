A proposta em análise busca responder a uma demanda histórica da população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) e prevê a adequação e modernização da estrutura física da unidade, com foco na ampliação da capacidade assistencial do hospital, incluindo novos leitos de internação, fortalecimento da UTI e expansão do centro cirúrgico.

Um projeto de modernização e ampliação da estrutura assistencial do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) com foco na criação de novos leitos, na expansão do centro cirúrgico e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) esteve na pauta de uma reunião realizada nesta semana entre o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e representantes da unidade de saúde.

“O compromisso da nossa gestão é buscar soluções que garantam um atendimento cada vez mais digno, ágil e humanizado para quem depende da saúde pública. Sabemos da importância do Hospital São Vicente para Jundiaí e toda a região e estamos trabalhando, em conjunto, para construir alternativas que ampliem a capacidade de atendimento e fortaleçam a assistência prestada à população”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.

O superintendente do HSV, Fernando Ramos, ressaltou que o crescimento da demanda por atendimentos reforça a necessidade de ampliar a estrutura da instituição. “O Hospital São Vicente é referência para Jundiaí e diversos municípios da região, o que faz com que a demanda seja cada vez maior. Estamos estudando alternativas que permitam ampliar nossa capacidade instalada e oferecer melhores condições para atender a população com mais qualidade, segurança e eficiência”, afirmou.

A reunião também contou com a participação do diretor-presidente do hospital, Denílson Cardoso de Sá, a diretora de Operações, Kely Cristiane Schettini, e o primeiro tesoureiro, Clóvis Wilson Fontenla.