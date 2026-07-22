A rede pública de saúde de Jundiaí registrou 1.359 atendimentos por doenças respiratórias entre abril e 15 de junho, aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.295 casos. Com a alta demanda, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informou que opera acima da capacidade instalada. Já o Hospital Universitário (HU) registrou aumento de 123% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no primeiro trimestre deste ano.

Segundo a Secretaria de Promoção da Saúde, os atendimentos foram realizados nos prontos atendimentos, no Pronto-Socorro Adulto e em internações hospitalares, acompanhando o aumento da circulação de vírus respiratórios nos meses mais frios e secos do ano.

Enquanto os atendimentos de urgência cresceram, a procura pelas UBSs e Clínicas da Família caiu cerca de 35% em relação ao mesmo período de 2025. De acordo com a Prefeitura, a redução está relacionada ao avanço da vacinação contra a influenza e à cobertura de 89,55% da imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).