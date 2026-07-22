A rede pública de saúde de Jundiaí registrou 1.359 atendimentos por doenças respiratórias entre abril e 15 de junho, aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.295 casos. Com a alta demanda, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informou que opera acima da capacidade instalada. Já o Hospital Universitário (HU) registrou aumento de 123% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no primeiro trimestre deste ano.
Segundo a Secretaria de Promoção da Saúde, os atendimentos foram realizados nos prontos atendimentos, no Pronto-Socorro Adulto e em internações hospitalares, acompanhando o aumento da circulação de vírus respiratórios nos meses mais frios e secos do ano.
Enquanto os atendimentos de urgência cresceram, a procura pelas UBSs e Clínicas da Família caiu cerca de 35% em relação ao mesmo período de 2025. De acordo com a Prefeitura, a redução está relacionada ao avanço da vacinação contra a influenza e à cobertura de 89,55% da imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
Hospital reorganiza atendimento
Sem informar o número de internações, o Hospital São Vicente confirmou que está operando acima da capacidade instalada e precisou reorganizar o atendimento para manter a assistência aos pacientes. Segundo a instituição, os casos mais graves têm prioridade, seguindo os protocolos clínicos e a classificação de risco do Ministério da Saúde.
Já o Hospital Universitário registrou 96 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre janeiro e março deste ano, contra 43 ocorrências no mesmo período de 2025. O aumento foi de 123%. Segundo a unidade, os vírus que mais circulam neste período são o Influenza e Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que atingem com mais frequência crianças e idosos.
Inverno aumenta os riscos
O aumento da circulação de vírus respiratórios no inverno, aliado ao clima frio e seco, favorece o crescimento dos casos, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Segundo o pneumologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Eduardo Leme, os sintomas mais comuns são tosse, coriza, garganta irritada, chiado no peito e aumento da secreção. "Esses sintomas costumam ser comuns e, na maioria das vezes, leves. No entanto, quando se tornam mais intensos, especialmente com comprometimento respiratório, como falta de ar e cansaço excessivo, é importante procurar atendimento médico", orienta.
De acordo com o médico, a avaliação também é indicada quando há piora de doenças respiratórias já existentes, já que esse grupo apresenta maior risco de complicações durante o inverno.