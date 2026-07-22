Para além dos grandes nomes que estão nos holofotes do país, a Festa do Peão de Barretos tem diversos shows com cantores que buscam mais espaço no cenário nacional do gênero mais consumido no Brasil, o sertanejo. E Jundiaí será representada neste ano, com dois cantores que escolheram a cidade para morar e vão levar o nome da Terra da Uva ao palco do maior rodeio e festival de música sertaneja da América Latina.

Filipe Cassani, é natural de Volta Grande (MG), mas hoje mora em Jundiaí, cidade que escolheu. O cantor subirá ao palco Raízes Sertanejas no dia 28 de agosto, às 19h. O pai, Sérgio Cassani, conta que Filipe canta desde novinho, começou com 10 anos. Gravou o primeiro CD em 2017 e, no microfone, vai da moda de viola até o universitário.

No ano passado, o cantor gravou em Jundiaí o DVD Autêntico, com 15 músicas autorais, das quais seis já foram lançadas em plataformas digitais e estão no YouTube.