23 de julho de 2026
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FESTA DO PEÃO

Jundiaienses de coração se apresentam em Barretos neste ano

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Filipe Cassani é um dos representantes de Jundiaí na Festa do Peão de Barretos
Filipe Cassani é um dos representantes de Jundiaí na Festa do Peão de Barretos

Para além dos grandes nomes que estão nos holofotes do país, a Festa do Peão de Barretos tem diversos shows com cantores que buscam mais espaço no cenário nacional do gênero mais consumido no Brasil, o sertanejo. E Jundiaí será representada neste ano, com dois cantores que escolheram a cidade para morar e vão levar o nome da Terra da Uva ao palco do maior rodeio e festival de música sertaneja da América Latina.

Filipe Cassani, é natural de Volta Grande (MG), mas hoje mora em Jundiaí, cidade que escolheu. O cantor subirá ao palco Raízes Sertanejas no dia 28 de agosto, às 19h. O pai, Sérgio Cassani, conta que Filipe canta desde novinho, começou com 10 anos. Gravou o primeiro CD em 2017 e, no microfone, vai da moda de viola até o universitário.

No ano passado, o cantor gravou em Jundiaí o DVD Autêntico, com 15 músicas autorais, das quais seis já foram lançadas em plataformas digitais e estão no YouTube.

Quem também sairá de Jundiaí rumo a Barretos é Débora Grassi. A cantora, assim como Filipe, se apresentará no dia 28 de agosto, às 19h, no palco Raízes Sertanejas. Débora é natural do Paraná, mas atualmente mora no Jardim Bonfiglioli, em Jundiaí.

Este ano é o segundo em que a cantora se apresentará na Festa do Peão, um biz do ano passado. Débora mora há quatro anos em Jundiaí e se apresenta em diversos espaços da cidade e da região. "Estou muito feliz em ter decidido morar em Jundiaí, uma cidade que me acolheu de braços abertos."

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