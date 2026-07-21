A Associação Brasileira de Relacionamento Homem, Animal, Meio Ambiente e Centro de Equoterapia (Abraahce Equoterapia), em parceria com o Avivar, promove dia 25 de julho seu tradicional “Arraiá Beneficente Abraahce). O encontro será das 16h às 21h, na avenida Guilherme Porcari, 2780.

Entre as atrações previstas estão bingo, pescaria, fogueira, dança de quadrilha, touro mecânico, brincadeiras e comida típicas. Os convites custam R$ 28 por pessoa ou R$ 22 cada na compra de 4 ou mais convites. O valor do convite inclui milho cozido, pipoca, doces típicos, música e diversas atividades para toda a família.

Toda a arrecadação do evento será destinada à Instituição Abraahce, para custear melhorias e obras na instituição, além da manutenção e tratamento dos cavalos, compra de ração, feno e demais despesas necessárias para a continuidade dos atendimentos realizados às mais de 80 famílias acompanhadas pela instituição.