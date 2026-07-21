21 de julho de 2026
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Abraahce promove seu tradicional 'Arraiá Beneficente'

Por Simone de Oliveira | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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O evento será neste sábado (25) a partir das 16 horas
O evento será neste sábado (25) a partir das 16 horas

A Associação Brasileira de Relacionamento Homem, Animal, Meio Ambiente e Centro de Equoterapia (Abraahce Equoterapia), em parceria com o Avivar, promove dia 25 de julho seu tradicional “Arraiá Beneficente Abraahce). O encontro será das 16h às 21h, na avenida Guilherme Porcari, 2780. 

Entre as atrações previstas estão bingo, pescaria, fogueira, dança de quadrilha, touro mecânico, brincadeiras e comida típicas. Os convites custam R$ 28 por pessoa ou R$ 22 cada na compra de 4 ou mais convites. O valor do convite inclui milho cozido, pipoca, doces típicos, música e diversas atividades para toda a família.

Toda a arrecadação do evento será destinada à Instituição Abraahce, para custear melhorias e obras na instituição, além da manutenção e tratamento dos cavalos, compra de ração, feno e demais despesas necessárias para a continuidade dos atendimentos realizados às mais de 80 famílias acompanhadas pela instituição. 

A instituição realiza trabalhos de equoterapia para crianças com dificuldades motoras. Durante os trabalhos no haras, localizado no Medeiros, a equipe foca principalmente a relação do paciente com os cavalos. As festas e ações ajudam na manutenção e trato com os animais.

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