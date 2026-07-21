Celebrar mais um ano de vida costuma ser um momento especial, cercado por familiares, amigos e boas lembranças. Quando o aniversário acontece durante uma internação hospitalar, porém, a data pode ser marcada por sentimentos como saudade e incerteza. Para tornar esse momento mais leve e acolhedor, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) mantém o projeto "Parabéns para Você", uma iniciativa que, há cerca de quatro anos, celebra o aniversário de pacientes internados, proporcionando momentos de alegria, acolhimento e humanização durante o período de hospitalização.

A ação integra as iniciativas de humanização da Instituição e busca levar acolhimento aos pacientes que passam essa data longe de casa. Conduzido pela equipe de Psicologia, o projeto promove pequenas celebrações, sempre respeitando a rotina assistencial, as condições clínicas, as orientações médicas e, principalmente, a individualidade de cada pessoa internada. Antes de cada homenagem, os profissionais também conversam com os familiares para compreender se a comemoração está alinhada aos hábitos, valores, crenças e preferências do paciente, garantindo que o momento seja vivido de forma respeitosa e significativa.