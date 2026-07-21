O emplacamento de veículos novos cresceu 7% no Estado de São Paulo no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo intervalo de tempo de 2025. Foram 536.766 veículos zero quilômetro emplacados entre janeiro e junho, ante 502.082 no mesmo período do ano passado. Os dados são do Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP).

Entre todas as categorias de veículos, tiveram destaque os utilitários, que registraram alta de 29,5% no primeiro emplacamento em 2026: de 38.063 emplacamentos entre janeiro e junho de 2025 para 49.324 no mesmo intervalo deste ano.

Em seguida, aparecem as motocicletas, com aumento de 14,4% — de 169.413 para 193.868. Automóveis, que passaram de 175.030 para 176.267, ficaram praticamente iguais a 2025. Assim como as caminhonetes, que recuaram de 45.454 para 44.549 no primeiro semestre de 2026.