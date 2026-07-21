A história de Fabilene representa a realidade de milhões de mães solo brasileiras. Mãe de Isabela, Emanuela e Noah, ela divide a rotina entre o trabalho, os cuidados com as filhas e as visitas ao Hospital Universitário de Jundiaí (HU), onde o caçula completa um ano de internação.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 11 milhões de mulheres no Brasil chefiam seus lares sem a presença de um companheiro, assumindo sozinhas a responsabilidade pela criação dos filhos.
Noah nasceu com síndrome de Down, cardiopatia congênita e outras condições clínicas que exigiram cuidados intensivos desde o nascimento. Desde então, Fabilene transforma cada visita ao hospital em uma demonstração de amor e perseverança.
"No começo, foi muito difícil, mas nunca pensei em desistir. Meu maior sonho é que ele vá para casa", conta a mãe, que recentemente retornou ao antigo emprego e continua conciliando a rotina de trabalho com os cuidados das filhas e as visitas ao filho.
Durante esse período, além da assistência médica, mãe e filho encontraram no HU uma segunda família. Entre os profissionais que acompanham a evolução de Noah, está a técnica de enfermagem Rafaela Meira Alves, que trabalha no hospital há oito anos.
"Quando ele chegou, era bem pequenininho. Hoje, é como se fosse um filho para nós. Vimos crescer, ganhar peso, ficar mais esperto, mais agitado e até nos dar alguns sustos. É muito gratificante acompanhar essa evolução. Neste aniversário, nosso maior desejo é vê-lo ir para casa, reencontrar as irmãs, continuar se desenvolvendo e, futuramente, conseguir retirar a traqueostomia", afirma Rafaela.
O carinho da equipe também foi conquistado pela dedicação de Fabilene. Segundo os profissionais, ela esteve presente em todas as etapas da longa internação de Noah, que passou pela UTI Neonatal, Pediatria e Sala Amarela de Retaguarda Respiratória. "Ela nunca desistiu. Sempre deu um jeito de estar ao lado do filho", contam.
Um episódio marcou os colaboradores do hospital. Em um dia de chuva intensa, Fabilene chegou de mototáxi completamente encharcada para não perder o horário de visita. Sensibilizada, a equipe providenciou roupas secas para que ela pudesse entrar e permanecer ao lado de Noah. No Natal, os profissionais também se mobilizaram para arrecadar doações e oferecer apoio à mãe e aos seus três filhos.
O primeiro aniversário de Noah foi comemorado dentro do Hospital Universitário, cercado pelo carinho da mãe e dos profissionais que acompanham sua trajetória desde os primeiros dias de vida. Para todos eles, a maior comemoração ainda está por vir: o dia em que Noah poderá, finalmente, deixar o hospital e seguir para casa, onde será recebido pelas irmãs que aguardam ansiosamente por esse reencontro.