A história de Fabilene representa a realidade de milhões de mães solo brasileiras. Mãe de Isabela, Emanuela e Noah, ela divide a rotina entre o trabalho, os cuidados com as filhas e as visitas ao Hospital Universitário de Jundiaí (HU), onde o caçula completa um ano de internação.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 11 milhões de mulheres no Brasil chefiam seus lares sem a presença de um companheiro, assumindo sozinhas a responsabilidade pela criação dos filhos.

Noah nasceu com síndrome de Down, cardiopatia congênita e outras condições clínicas que exigiram cuidados intensivos desde o nascimento. Desde então, Fabilene transforma cada visita ao hospital em uma demonstração de amor e perseverança.