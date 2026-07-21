Trabalhadores com graduação vêm registrando trajetória de crescimento no estado de São Paulo. Entre 2012, início do levantamento do IBGE, e 2025, o número de empregados com nível superior cresceu mais de 75%. Já o total de ocupados incluindo todas as escolaridades avançou 18%. O número de profissionais graduados chegou a 7,4 milhões no ano passado, o maior registrado em 13 anos e também o maior entre todas as unidades da Federação. Enquanto a proporção de profissionais com diploma de nível superior chegou a 30% do total de ocupados no estado (o maior desde 2012), no Brasil o percentual foi de 24%.

Já o número de desocupados com graduação ficou em 240 mil em 2025, o menor número desde 2014. Com isso, a taxa de desemprego neste grupo foi de 3,1%, a menor em 12 anos. A taxa é menor que a média geral do estado também, que ficou em 5% em 2025 (a menor em 13 anos).

O rendimento médio mensal calculado pelo IBGE foi de R$ 7.669 em São Paulo para os graduados, 10% maior que a média paga aos mesmos profissionais no país (R$ 7.001). Dentro do estado, o valor é 156% maior que o pago a empregados de nível médio (R$ 2.997) e 220% maior que o recebido pelos que têm ensino fundamental (R$ 2.400). Em São Paulo, o rendimento médio de todas as escolaridades foi de R$ 4.291, ou seja, os graduados ganharam 79% mais que a média em 2025.