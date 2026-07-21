Em Jundiaí, com a chegada do período de estiagem, marcado por dias secos, baixa umidade relativa do ar e vegetação seca, aumenta também o risco de incêndios em áreas verdes e terrenos urbanos.

Embora haja previsão de chuva para o fim desta semana, em Jundiaí, neste mês de julho, choveu apenas 20 milímetros, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) compilados pela Defesa Civil. A tendência é de que a precipitação neste mês fique abaixo da média histórica para o período para Jundiaí.

Diante desse cenário, a prefeitura tem reforçado as orientações à população, além de ações preventivas executadas pelas equipes que compõem a Força-Tarefa (grupo técnico que reúne Secretarias Municipais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Divisão Florestal da Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental e demais órgãos parceiros).

Ação humana é a principal causa das queimadas