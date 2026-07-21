Em Jundiaí, com a chegada do período de estiagem, marcado por dias secos, baixa umidade relativa do ar e vegetação seca, aumenta também o risco de incêndios em áreas verdes e terrenos urbanos.
Embora haja previsão de chuva para o fim desta semana, em Jundiaí, neste mês de julho, choveu apenas 20 milímetros, de acordo com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) compilados pela Defesa Civil. A tendência é de que a precipitação neste mês fique abaixo da média histórica para o período para Jundiaí.
Diante desse cenário, a prefeitura tem reforçado as orientações à população, além de ações preventivas executadas pelas equipes que compõem a Força-Tarefa (grupo técnico que reúne Secretarias Municipais, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Divisão Florestal da Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental e demais órgãos parceiros).
Ação humana é a principal causa das queimadas
De acordo com a Defesa Civil, a maior parte das ocorrências registradas durante o período de estiagem é provocada pela ação humana e poderia ser evitada. Além dos prejuízos à vegetação, as queimadas também comprometem a qualidade do ar, colocam imóveis em risco, provocam a morte de animais silvestres e mobilizam equipes de emergência.
“O principal trabalho é a conscientização. Queimar lixo ou folhas pode parecer algo simples, mas, com o tempo seco e o vento, uma pequena chama pode se transformar rapidamente em um incêndio de grandes proporções”, destaca o coordenador da Defesa Civil, coronel João Osório Gimenez.
Monitoramento permanente
A Divisão Florestal da Guarda Municipal realiza patrulhamento preventivo de forma permanente na Serra do Japi e em outras áreas verdes. As equipes também orientam moradores e visitantes e contam com equipamentos específicos para o primeiro combate às chamas.
“Nossas equipes permanecem de prontidão para agir com rapidez, mas a colaboração da população é indispensável. Evitar o início de um incêndio é a melhor forma de preservar o meio ambiente, a fauna e a segurança de todos”, ressaltou o subinspetor da Divisão Florestal da GM, Emerson Rogério Delgelmo.
“A prevenção continua sendo a nossa principal ferramenta para evitar incêndios durante a estiagem. Jundiaí conta com equipes preparadas e uma atuação integrada para proteger a cidade, mas a participação da população é fundamental para evitar ocorrências”, pontuou o prefeito Gustavo Martinelli.
Como prevenir queimadas
- Não queime lixo, folhas secas ou restos de poda;
- Não descarte bitucas de cigarro em áreas com vegetação;
- Mantenha terrenos limpos utilizando métodos mecânicos, sem o uso do fogo;
- Evite atividades que possam gerar faíscas próximas à vegetação seca;
- Ao identificar um foco de incêndio, acione imediatamente os órgãos de emergência.
Emergência:
•Defesa Civil: 199;
•Guarda Municipal: 153, (11) 4492-9060 – ou pelo aplicativo “153 Jundiaí”
•Corpo de Bombeiros: 193;
•Polícia Militar: 190.