Pequenas mudanças de hábito podem fazer grande diferença na preservação dos recursos hídricos. Com esse objetivo, a DAE Jundiaí lança uma nova campanha institucional para incentivar o consumo consciente da água e reforçar que o uso responsável desse recurso deve fazer parte da rotina de todos.

A iniciativa convida a população a refletir sobre atitudes simples do dia a dia que ajudam a evitar desperdícios. Fechar a torneira durante a escovação dos dentes ou ao ensaboar a louça, utilizar balde em vez de mangueira para limpar áreas externas e manter as instalações hidráulicas em boas condições são exemplos de práticas que contribuem para um consumo mais consciente.

Uma medida importante é verificar periodicamente se há vazamentos nas instalações internas do imóvel. Para isso, a DAE orienta um teste simples: antes de dormir, feche todas as torneiras e anote a leitura do hidrômetro, incluindo os números em vermelho. Na manhã seguinte, antes de utilizar água, faça uma nova leitura. Se houver qualquer alteração nos números registrados, há indícios de vazamento na residência. Nesse caso, o morador deve providenciar o reparo com um profissional e comunicar a ocorrência à DAE.