Cuidar de quem cuida da população. Com esse objetivo, a Guarda Municipal de Jundiaí passou a oferecer, desde 2025, uma nova estrutura voltada ao bem-estar físico e mental dos seus agentes, no Centro Integrado e Emergência e Segurança (Cies). Um espaço que antes não era utilizado foi transformado em uma academia completa, com equipamentos de musculação, tatame para artes marciais, aulas de boxe e jiu-jitsu, além de acompanhamento de instrutores.
A iniciativa trouxe uma nova rotina para os guardas municipais, que agora podem praticar atividades físicas durante o horário de expediente, conforme previsto na legislação federal que incentiva ações de valorização dos profissionais da segurança pública.
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“É um espaço que representa cuidado com o servidor. A atividade física contribui para a preparação dos guardas, mas também para o equilíbrio emocional, para a redução do estresse e para a convivência entre as equipes”, explica a GM Juliana, coordenadora da academia. Com formação em Educação Física e experiência na área de treinamento físico, Juliana acompanha os servidores junto com o GM Dônola, orientando os exercícios e auxiliando cada guarda conforme suas necessidades e objetivos.
De acordo com Juliana, a academia da GMJ ajuda a prevenir lesões e ajuda na recuperação daqueles que precisam complementar sua fisioterapia. Prepara os agentes para o trabalho administrativo, policiamento e atendimento de ocorrências. “Aqui também se reduz o estresse”, revelou. Um exemplo deste benefício para a mente é o da GM Stefani, que integra o programa Ludicidadania. “É maravilhoso praticar boxe e usufruir desta estrutura dentro da GMJ. É um privilégio poder treinar aqui”, contou Stefani.
A estrutura conta com aparelhos de musculação, esteiras, bicicleta de spinning e espaço destinado às lutas. As atividades ajudam na prevenção de lesões, no condicionamento físico e também na preparação dos agentes para os desafios diários da profissão.
Segundo os instrutores, os benefícios vão além da parte física. O treinamento também contribui para a saúde mental dos servidores, oferecendo um momento de desconexão, disciplina e fortalecimento dos vínculos entre os colegas. “Aqui é um ambiente em que os guardas chegam para treinar, mas também para conversar, trocar experiências e se fortalecer como equipe”, destaca Dônola.
Tecnologia a favor da preparação
Além do espaço físico, a Guarda Municipal também conta com uma plataforma virtual de exercícios desenvolvida pelos próprios profissionais. A ferramenta funciona como um aplicativo, com orientações, vídeos explicativos e séries de atividades que podem auxiliar os guardas na manutenção da rotina de treinamento. Para o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a iniciativa representa uma forma de valorizar os profissionais que atuam diariamente na proteção da cidade. “Investir nos guardas municipais é investir também na qualidade do serviço prestado à população. Um servidor mais preparado física e emocionalmente está mais apto para enfrentar os desafios da função”, afirma.