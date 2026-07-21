Cuidar de quem cuida da população. Com esse objetivo, a Guarda Municipal de Jundiaí passou a oferecer, desde 2025, uma nova estrutura voltada ao bem-estar físico e mental dos seus agentes, no Centro Integrado e Emergência e Segurança (Cies). Um espaço que antes não era utilizado foi transformado em uma academia completa, com equipamentos de musculação, tatame para artes marciais, aulas de boxe e jiu-jitsu, além de acompanhamento de instrutores.

A iniciativa trouxe uma nova rotina para os guardas municipais, que agora podem praticar atividades físicas durante o horário de expediente, conforme previsto na legislação federal que incentiva ações de valorização dos profissionais da segurança pública.

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