A Prefeitura de Jundiaí publicou na Imprensa Oficial desta segunda-feira (20) a autorização para contratação de uma nova empresa especializada em higienização e limpeza técnica hospitalar para atender as unidades da rede municipal de saúde.

A medida garante a continuidade de um serviço essencial enquanto é realizado o processo para contratação definitiva. A contratação se dá após a empresa responsável pelo serviço deixar de cumprir obrigações trabalhistas com seus colaboradores, mesmo diante dos pagamentos em dia previstos em contrato honrados pela Prefeitura.

Providências

Diante do descumprimento, o Município iniciou o processo de rescisão contratual, aplicou as penalidades cabíveis e adotou providências para assegurar a continuidade dos serviços e acompanhar a situação dos trabalhadores afetados.