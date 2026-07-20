20 de julho de 2026
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PREFEITURA AUTORIZOU

Jundiaí terá nova empresa para limpeza nas unidades de saúde

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Autorização para contratação foi publicada nesta segunda-feira (20) na Imprensa Oficial
Autorização para contratação foi publicada nesta segunda-feira (20) na Imprensa Oficial

A Prefeitura de Jundiaí publicou na Imprensa Oficial desta segunda-feira (20) a autorização para contratação de uma nova empresa especializada em higienização e limpeza técnica hospitalar para atender as unidades da rede municipal de saúde.

A medida garante a continuidade de um serviço essencial enquanto é realizado o processo para contratação definitiva. A contratação se dá após a empresa responsável pelo serviço deixar de cumprir obrigações trabalhistas com seus colaboradores, mesmo diante dos pagamentos em dia previstos em contrato honrados pela Prefeitura.

Providências 

Diante do descumprimento, o Município iniciou o processo de rescisão contratual, aplicou as penalidades cabíveis e adotou providências para assegurar a continuidade dos serviços e acompanhar a situação dos trabalhadores afetados.

A contratação de nova empresa possibilita que os trabalhadores tenham a oportunidade de serem absorvidos pela contratada. Paralelamente, a Prefeitura segue acompanhando a regularização das obrigações trabalhistas, incluindo salários, FGTS, férias, verbas rescisórias e demais direitos previstos em lei.

A Secretaria de Promoção da Saúde reforça que todas as medidas adotadas têm como prioridade garantir a continuidade da assistência à população, preservando o funcionamento das unidades de saúde com segurança, qualidade e transparência.

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