20 de julho de 2026
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União Brasil oficializa pré-candidaturas de Ellen e Edicarlos

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O encontro reuniu dirigentes, filiados e lideranças da legenda,
O encontro reuniu dirigentes, filiados e lideranças da legenda,

A convenção do União Brasil, realizada nesta segunda-feira (20), marcou a apresentação oficial de Ellen Martinelli como pré-candidata a deputada federal e de Edicarlos Vieira como pré-candidato a deputado estadual. O encontro reuniu dirigentes, filiados e lideranças da legenda, consolidando o projeto político do partido para as eleições de 2026.

As convenções partidárias representam um dos momentos mais importantes do calendário político. São nelas que os filiados se reúnem com o diretório do partido para definirem os nomes que representarão a legenda no processo eleitoral, fortalecendo a democracia interna, a participação política e a construção coletiva das estratégias para o pleito.

A pré-candidatura de Ellen Martinelli representa um marco para Jundiaí e região. Ela é a única mulher da região a se apresentar como pré-candidata à Câmara dos Deputados, levando como principais bandeiras a defesa das mulheres, das famílias, da inclusão, do desenvolvimento regional e da busca por investimentos federais para os municípios.

"Recebo essa missão com muita responsabilidade e gratidão. Quero representar nossa região com diálogo, trabalho e compromisso, levando para Brasília as demandas da nossa população e buscando mais oportunidades para Jundiaí e cidades vizinhas", destacou Ellen Martinelli.

Já Edicarlos Vieira foi apresentado como pré-candidato a deputado estadual, reforçando seu compromisso com a população da região e colocando seu nome à disposição para representar os municípios na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

"Hoje recebo minha pré-candidatura a deputado estadual. São três mandatos como vereador, com uma votação que cresceu mais de 200% da minha primeira para a minha última eleição, e a presidência da Câmara Municipal que me trazem até aqui, com um compromisso por Jundiaí e pela Região Metropolitana. Nossa região paga muito imposto e recebe pouco de volta. Isso é uma injustiça com a nossa gente, e é sobre isso que eu quero trabalhar na Assembleia Legislativa.", afirmou Edicarlos Vieira.

Com a apresentação das pré-candidaturas, o União Brasil reforça seu projeto político para Jundiaí e região, reunindo nomes comprometidos com o fortalecimento da representatividade regional nas esferas estadual e federal. A legenda reafirma seu compromisso com o diálogo, a participação popular e a construção de soluções para os desafios dos municípios.

A convenção simboliza um importante momento de união e planejamento, consolidando um projeto político voltado ao fortalecimento da região e à ampliação da sua representatividade em São Paulo e em Brasília.

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