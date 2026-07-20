A convenção do União Brasil, realizada nesta segunda-feira (20), marcou a apresentação oficial de Ellen Martinelli como pré-candidata a deputada federal e de Edicarlos Vieira como pré-candidato a deputado estadual. O encontro reuniu dirigentes, filiados e lideranças da legenda, consolidando o projeto político do partido para as eleições de 2026.

As convenções partidárias representam um dos momentos mais importantes do calendário político. São nelas que os filiados se reúnem com o diretório do partido para definirem os nomes que representarão a legenda no processo eleitoral, fortalecendo a democracia interna, a participação política e a construção coletiva das estratégias para o pleito.

A pré-candidatura de Ellen Martinelli representa um marco para Jundiaí e região. Ela é a única mulher da região a se apresentar como pré-candidata à Câmara dos Deputados, levando como principais bandeiras a defesa das mulheres, das famílias, da inclusão, do desenvolvimento regional e da busca por investimentos federais para os municípios.