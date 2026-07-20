De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, entre as ocupações com mais vagas oferecidas está auxiliar de logística, alimentador de linha de produção, faxineiro, servente de obras, e atendente de lojas e mercados.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jundiaí oferece nesta segunda-feira (20) 425 vagas de emprego. A unidade auxilia quem está em busca de emprego a encontrar a vaga desejada. Os trabalhadores também podem acessar a plataforma Trampolim, onde estão reunidas vagas de emprego e também cursos de qualificação.

O PAT de Jundiaí é o sexto do Estado com o maior número de vagas nesta semana, ficando atrás apenas de Santana do Parnaíba, Itapecerica da Serra, Itapevi, Indaiatuba e Votorantin.

Para usar um serviço do PAT é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e o número de oportunidades pode variar ao longo da semana.

Serviço

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Jundiaí – Vagas de emprego

Local: PAT – Rua Zacarias de Goes, 530, Centro

Vagas disponíveis: 425

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e de 13h às 16h30