As ações ocorrem em diferentes espaços da cidade, envolvendo diversas secretarias municipais, parceiros e integram as celebrações do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, e do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, reforçando a importância da reflexão sobre identidade, representatividade, direitos e combate ao racismo.

A Assessoria de Políticas para Igualdade Racial de Jundiaí, vinculada ao Núcleo de Articulação de Direitos Humanos da Casa Civil, promove neste mês uma programação voltada à promoção da igualdade racional, à valorização da cultura afro-brasileira e ao fortalecimento de políticas públicas de equidade.

Entre as atividades programadas estão rodas de conversa e um painel expositivo na UBS Maringá, na sexta (24) e uma exposição fotográfica no Fundo Social entre os dias 27 e 31 de julho, destacando a força, a coragem e a beleza da mulher negra latino-americana e caribenha.

A programação inclui ainda uma formação para servidores do IPREJUN, nos dias 29 e 31 de julho, promovida pela Assessoria de Políticas para Igualdade Racial em parceria com o instituto, fortalecendo a construção de um serviço público cada vez mais preparado para promover o atendimento com respeito à igualdade.

Como parte dessa agenda, no sábado (25), a cidade também apoia a realização do ‘Festival da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha – Fios da Ancestralidade’, a ser realizado no Clube 28 de Setembro, das 13h às 20h, com entrada gratuita.

Trabalho contínuo