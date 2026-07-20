A Assessoria de Políticas para Igualdade Racial de Jundiaí, vinculada ao Núcleo de Articulação de Direitos Humanos da Casa Civil, promove neste mês uma programação voltada à promoção da igualdade racional, à valorização da cultura afro-brasileira e ao fortalecimento de políticas públicas de equidade.
As ações ocorrem em diferentes espaços da cidade, envolvendo diversas secretarias municipais, parceiros e integram as celebrações do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado em 25 de julho, e do Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, reforçando a importância da reflexão sobre identidade, representatividade, direitos e combate ao racismo.
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Programação
Entre as atividades programadas estão rodas de conversa e um painel expositivo na UBS Maringá, na sexta (24) e uma exposição fotográfica no Fundo Social entre os dias 27 e 31 de julho, destacando a força, a coragem e a beleza da mulher negra latino-americana e caribenha.
A programação inclui ainda uma formação para servidores do IPREJUN, nos dias 29 e 31 de julho, promovida pela Assessoria de Políticas para Igualdade Racial em parceria com o instituto, fortalecendo a construção de um serviço público cada vez mais preparado para promover o atendimento com respeito à igualdade.
Como parte dessa agenda, no sábado (25), a cidade também apoia a realização do ‘Festival da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha – Fios da Ancestralidade’, a ser realizado no Clube 28 de Setembro, das 13h às 20h, com entrada gratuita.
Trabalho contínuo
Segundo a assessora de Políticas para Igualdade Racial, Andrea de São Pedro Pereira, as atividades representam um trabalho permanente. “A promoção da igualdade racial acontece quando diferentes políticas públicas dialogam entre si. Nosso objetivo é fortalecer ações de educação, cultura, saúde e formação que contribuam para uma cidade mais inclusiva, respeitando o próximo e enfrentando as desigualdades de forma estruturada”, destaca.
Esse trabalho intersetorial ganhou um importante reforço neste ano com a criação do Comitê Municipal para Implantação e Acompanhamento da Política Municipal de Saúde Integral da População Negra. O comitê reúne representantes de diversas secretarias, conselhos e instituições para planejar, acompanhar e propor ações voltadas à redução das desigualdades raciais na saúde, ao enfrentamento do racismo institucional e ao fortalecimento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
Outro avanço foi a seleção de Jundiaí para participar da Trilha Aya – Implementação de Práticas Antirracistas em Políticas Públicas, iniciativa voltada à formação de gestores públicos na construção de políticas mais equitativas, com foco especial na primeira infância. A participação do município foi viabilizada por sua atuação na Rede Urban95 e reúne representantes da Assessoria de Políticas para Igualdade Racial, da Saúde e da Educação, fortalecendo o desenvolvimento de estratégias intersetoriais para a promoção da equidade racial.