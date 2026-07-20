A trilha foi desenvolvida com base em guias práticos de todos os temas e na aplicabilidade de cada um no dia a dia das empresas. Ao fim de cada módulo, os empreendedores e empreendedoras deveriam completar uma “missão”, de caráter prático, para receberem um selo de conclusão do tema. Com todos os selos conquistados, os participantes receberam seus certificados de conclusão do curso.

O Sebrae-SP certificou, na última semana, 26 pequenos empreendedores e empreendedoras de Jundiaí concluintes de uma trilha especial de capacitações aplicadas durante o mês de junho. Idealizada em parceria com a Prefeitura municipal, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a trilha ‘Missão Empreendedora’ qualificou os participantes em seis temas: fluxo de caixa, preço de venda, vendas, atendimento, Canva e ChatGPT, Instagram e WhatsApp Business.

O gerente regional do Sebrae-SP em Jundiaí, Fabio de Paula, destaca que as tarefas práticas da trilha são justamente a inovação do projeto. “A aula prática e as tarefas que os participantes tiveram para fazer nas suas empresas tem um valor enorme para o conhecimento. Esse projeto viabiliza não só conhecimento, mas também a oportunidade e, com certeza, representa um diferencial na jornada empreendedora de todos que participaram”, comenta.

Além de todas as capacitações, os participantes terão acompanhamento individual dos resultados. A partir de uma avaliação e um diagnóstico, o Sebrae-SP realizará consultorias personalizadas, de acordo com as necessidades e desafios de cada negócio.

A ação também reforça a parceria entre a instituição e a Prefeitura de Jundiaí para qualificar os empreendedores e empreendedoras locais. “O diferencial dessa iniciativa está em ter sido planejada considerando as características e as demandas do público atendido”, afirma a secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do município, Bruna Lazarini. “

Para a empreendedora Josenai Oliveira, proprietária de uma marca de bolsas autorais a conclusão da trilha representa a determinação de cada empreendedor. “Iniciativas como esta fazem a diferença e mostram que ninguém precisa caminhar sozinho”, ressalta.