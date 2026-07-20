20 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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EM JUNDIAÍ

Festival celebra mulheres negras com arte e empreendedorismo

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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O objetivo é promover a valorização da identidade e da ancestralidade das mulheres negras
O objetivo é promover a valorização da identidade e da ancestralidade das mulheres negras

Jundiaí recebe no próximo sábado (25) o Festival da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha – Fios da Ancestralidade. O evento é gratuito e aberto ao público e será realizado no Clube 28 de Setembro, das 13h às 20h, o Festival da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha – Fios da Ancestralidade. 

A proposta é promover a valorização da identidade, da ancestralidade e da contribuição das mulheres negras para a cultura e a sociedade. A iniciativa contará com atrações culturais e ações voltadas à valorização da cultura afro-latina e caribenha. A programação inclui apresentações artísticas, desfile de tranças, atrações musicais, homenagens e uma feira de empreendedorismo negro. 

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Além das atividades culturais, o festival busca fortalecer iniciativas de empreendedorismo e incentivar o reconhecimento da diversidade cultural por meio de um espaço de convivência, troca de experiências e celebração.

Realizado no Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latina, Afro-Caribenha e da Diáspora, comemorado em 25 de julho, o evento também reforça a importância da preservação da memória, da representatividade e do combate ao racismo e às desigualdades.

Serviço

Festival da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha – Fios da Ancestralidade.
Data: 25/07
Local: Clube 28 de Setembro – Rua Petronilha Antunes, 363, Centro – Jundiaí/SP
Horário: das 13h às 20h
Evento gratuito e aberto ao público!

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