Jundiaí recebe no próximo sábado (25) o Festival da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha – Fios da Ancestralidade. O evento é gratuito e aberto ao público e será realizado no Clube 28 de Setembro, das 13h às 20h, o Festival da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha – Fios da Ancestralidade.
A proposta é promover a valorização da identidade, da ancestralidade e da contribuição das mulheres negras para a cultura e a sociedade. A iniciativa contará com atrações culturais e ações voltadas à valorização da cultura afro-latina e caribenha. A programação inclui apresentações artísticas, desfile de tranças, atrações musicais, homenagens e uma feira de empreendedorismo negro.
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Além das atividades culturais, o festival busca fortalecer iniciativas de empreendedorismo e incentivar o reconhecimento da diversidade cultural por meio de um espaço de convivência, troca de experiências e celebração.
Realizado no Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latina, Afro-Caribenha e da Diáspora, comemorado em 25 de julho, o evento também reforça a importância da preservação da memória, da representatividade e do combate ao racismo e às desigualdades.
Serviço
Festival da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha – Fios da Ancestralidade.
Data: 25/07
Local: Clube 28 de Setembro – Rua Petronilha Antunes, 363, Centro – Jundiaí/SP
Horário: das 13h às 20h
Evento gratuito e aberto ao público!