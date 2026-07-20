Jundiaí voltou a conquistar a classificação A+ na Capacidade de Pagamento (Capag), indicador da Secretaria do Tesouro Nacional que avalia a saúde fiscal dos estados e municípios e sua capacidade de contratar financiamentos com garantia da União. A recuperação da nota máxima ocorre após a queda registrada no ciclo anterior e demonstra o fortalecimento do equilíbrio das contas públicas, resultado de um trabalho permanente de acompanhamento das receitas e despesas, controle fiscal e gestão responsável dos recursos municipais.

A Capag é um dos principais indicadores utilizados pelo Governo Federal e por instituições financeiras para avaliar a solidez financeira dos municípios. Na prática, uma boa avaliação amplia a credibilidade da administração pública, melhora as condições para acesso a financiamentos destinados a investimentos e demonstra que a cidade mantém capacidade para crescer sem comprometer o equilíbrio das contas.

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