Jundiaí voltou a conquistar a classificação A+ na Capacidade de Pagamento (Capag), indicador da Secretaria do Tesouro Nacional que avalia a saúde fiscal dos estados e municípios e sua capacidade de contratar financiamentos com garantia da União. A recuperação da nota máxima ocorre após a queda registrada no ciclo anterior e demonstra o fortalecimento do equilíbrio das contas públicas, resultado de um trabalho permanente de acompanhamento das receitas e despesas, controle fiscal e gestão responsável dos recursos municipais.
A Capag é um dos principais indicadores utilizados pelo Governo Federal e por instituições financeiras para avaliar a solidez financeira dos municípios. Na prática, uma boa avaliação amplia a credibilidade da administração pública, melhora as condições para acesso a financiamentos destinados a investimentos e demonstra que a cidade mantém capacidade para crescer sem comprometer o equilíbrio das contas.
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Os indicadores que compõem a avaliação mostram a evolução da situação fiscal do município. Atualmente, Jundiaí apresenta Capag A+, nota A em endividamento, correspondente a 17,38% da Receita Corrente Líquida, nota A em liquidez e nota A no ranking de qualidade fiscal, evidenciando o equilíbrio financeiro e a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.
Para o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, a recuperação da classificação máxima reflete o compromisso da administração municipal com uma gestão fiscal responsável. “Recuperar a nota máxima da Capag é resultado de um trabalho técnico permanente de acompanhamento das contas públicas, controle das despesas e responsabilidade fiscal. Esse resultado fortalece a credibilidade de Jundiaí e demonstra que o município reúne condições para planejar o futuro com segurança financeira, preservando sua capacidade de investimento e garantindo sustentabilidade para os próximos anos.”