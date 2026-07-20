20 de julho de 2026
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CAUTELA

Levantamento Procon: 25% dos consumidores se endividam no inverno

Por Redação | Procon-SP
| Tempo de leitura: 2 min
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A pesquisa desenvolvida pelo órgão observa uma maior cautela na destinação do orçamento familiar entre lazer e consumo
A pesquisa desenvolvida pelo órgão observa uma maior cautela na destinação do orçamento familiar entre lazer e consumo

As baixas temperaturas registradas nessa época do ano têm levado os consumidores a priorizarem a compra de agasalhos e roupas de frio, tornando o lazer e as viagens em segundo plano. É o que constata a segunda edição da pesquisa comportamental do Procon-SP sobre hábitos de consumo e lazer no inverno, que contou com 556 participantes de modo virtual.

A iniciativa tem como objetivo identificar práticas comuns durante a estação, a fim de orientar a população sobre seus direitos. Roupas e agasalhos lideram a lista de produtos mais adquiridos durante o inverno, seguidos por bebidas e alimentos típicos da estação.

Quando perguntados sobre frequentar eventos nesse trimestre, 29% consumidores afirmaram que têm esse hábito, sendo mais referidas as festas juninas, julinas e quermesses em igrejas e centros religiosos ou em áreas públicas – como ruas, parques e praças –, onde geralmente têm entrada franca. Ainda sobre atividades de lazer, 14,57% dos consumidores informaram que costumam viajar, sendo as cidades do interior do Estado de São Paulo o destino mais citado.

Os resultados da pesquisa podem indicar que parte dos consumidores enfrenta alguma dificuldade financeira. O endividamento relacionado às compras de inverno – abordado por 25% dos respondentes –, somado ao menor percentual de quem informa frequentar eventos ou viajar, sugere que algumas despesas podem estar sendo adiadas ou reduzidas. Esse cenário também pode refletir uma maior cautela na destinação do orçamento familiar.

Cuidados com a saúde

Entre os destaques da pesquisa, observa-se que os consumidores seguem atrelando o período mais frio do ano com maior cuidado com a saúde. O levantamento apontou que, entre os itens mais comprados pelos consumidores, estão medicamentos e vacinas – citados por pelo menos um terço dos participantes – além da contratação de serviços médicos e hospitalares. 

Sobre a metodologia 

Um total de 556 pessoas que acessaram o site do Procon-SP entre os dias 9 a 30 de junho respondeu ao questionário composto por 23 perguntas fechadas. O perfil dos participantes é formado por:
- 70,5% do sexo feminino;
- 64,21% com idade entre 26 e 50 anos;
- 65,47% ganha até 4 salários mínimos;
- 52,34% reside na capital.

Veja a pesquisa completa com os indicadores e recomendações aos consumidores aqui: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/07/Pesq-Comp-Hab-de-Consumo-e-Lazer-no-Inverno-2026.pdf

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