As baixas temperaturas registradas nessa época do ano têm levado os consumidores a priorizarem a compra de agasalhos e roupas de frio, tornando o lazer e as viagens em segundo plano. É o que constata a segunda edição da pesquisa comportamental do Procon-SP sobre hábitos de consumo e lazer no inverno, que contou com 556 participantes de modo virtual.

A iniciativa tem como objetivo identificar práticas comuns durante a estação, a fim de orientar a população sobre seus direitos. Roupas e agasalhos lideram a lista de produtos mais adquiridos durante o inverno, seguidos por bebidas e alimentos típicos da estação.

Quando perguntados sobre frequentar eventos nesse trimestre, 29% consumidores afirmaram que têm esse hábito, sendo mais referidas as festas juninas, julinas e quermesses em igrejas e centros religiosos ou em áreas públicas – como ruas, parques e praças –, onde geralmente têm entrada franca. Ainda sobre atividades de lazer, 14,57% dos consumidores informaram que costumam viajar, sendo as cidades do interior do Estado de São Paulo o destino mais citado.