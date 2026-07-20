As práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas da rede municipal de Jundiaí têm atravessado fronteiras. Um dos exemplos é o EcoTransforma, realizado por alunos da Emeb Deputado Ranieri Mazzilli, na Vila Esperança, que deu visibilidade ao trabalho da professora Rayane de Moraes Bezerra Santos, selecionada para representar o município no V Encontro da Red Stem Latino América, entre os dias 21 e 23 de julho, em Lima, no Peru.

Com a participação dos 26 alunos do 3º ano B, a iniciativa surgiu após as crianças identificarem o descarte irregular de resíduos como um dos principais desafios do entorno da escola. A partir desse diagnóstico, a turma pesquisou soluções e promoveu ações de conscientização ambiental envolvendo toda a comunidade, como campanhas educativas, arrecadação de lacres e tampinhas, produção de brinquedos e móveis com materiais recicláveis, fabricação de sabão caseiro e papel reciclado, criação de um aplicativo educativo, construção de um robô-lixeira e mobilização para a limpeza de espaços públicos e a instalação de lixeiras no bairro.

O trabalho integra o programa Steam Conexões, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, a Maestro Educação, a Fundação Siemens e o LSI-TEC (USP), que incentiva o protagonismo estudantil por meio de atividades que unem Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática para a busca de soluções para desafios reais do território.