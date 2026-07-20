As práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas da rede municipal de Jundiaí têm atravessado fronteiras. Um dos exemplos é o EcoTransforma, realizado por alunos da Emeb Deputado Ranieri Mazzilli, na Vila Esperança, que deu visibilidade ao trabalho da professora Rayane de Moraes Bezerra Santos, selecionada para representar o município no V Encontro da Red Stem Latino América, entre os dias 21 e 23 de julho, em Lima, no Peru.
Com a participação dos 26 alunos do 3º ano B, a iniciativa surgiu após as crianças identificarem o descarte irregular de resíduos como um dos principais desafios do entorno da escola. A partir desse diagnóstico, a turma pesquisou soluções e promoveu ações de conscientização ambiental envolvendo toda a comunidade, como campanhas educativas, arrecadação de lacres e tampinhas, produção de brinquedos e móveis com materiais recicláveis, fabricação de sabão caseiro e papel reciclado, criação de um aplicativo educativo, construção de um robô-lixeira e mobilização para a limpeza de espaços públicos e a instalação de lixeiras no bairro.
O trabalho integra o programa Steam Conexões, desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Jundiaí, a Maestro Educação, a Fundação Siemens e o LSI-TEC (USP), que incentiva o protagonismo estudantil por meio de atividades que unem Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática para a busca de soluções para desafios reais do território.
A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destaca que experiências como essa refletem a proposta do programa Escola da Gente, que incentiva metodologias inovadoras e coloca os estudantes no centro do processo de aprendizagem. “O Escola da Gente fortalece práticas que aproximam a aprendizagem da realidade dos estudantes, estimulando o protagonismo, a criatividade e a construção coletiva de soluções para desafios da comunidade. O reconhecimento do EcoTransforma e da professora Rayane demonstra a qualidade do trabalho realizado em nossas escolas e o compromisso da rede municipal com uma educação pública inovadora e transformadora.”
A trajetória da professora também foi reconhecida pela Fundação Siemens, em parceria com a Maestro Educação e o LSI-TEC (USP), que a escolheu para representar Jundiaí no congresso internacional. A seleção considerou critérios como assiduidade, participação nas formações, qualidade da prática pedagógica e engajamento ao longo do programa Steam Conexões, que reuniu mais de 70 projetos desenvolvidos por professores de Jundiaí e Várzea Paulista.
“Ser escolhida para representar Jundiaí nesse congresso é o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido ao longo do programa e do compromisso com a educação. O EcoTransforma foi fundamental para dar visibilidade à prática construída com os estudantes, mostrando como eles podem ser protagonistas na transformação da comunidade”, afirma Rayane.
Alinhadas aos princípios do programa Escola da Gente, iniciativas como essa transformam desafios do cotidiano em oportunidades de aprendizagem, estimulam o protagonismo dos estudantes e aproximam a escola da realidade do território, promovendo uma atuação conjunta entre educação e comunidade.