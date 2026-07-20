Com o objetivo de fortalecer a segurança da Região Oeste de Jundiaí por meio da tecnologia e da parceria entre o poder público e a iniciativa privada, uma visita técnica do Centro de Controle Operacional (CCO), da Guarda Municipal, aconteceu com cerca de 20 empresários de diferentes segmentos de bairros como Medeiros, Eloy Chaves, Fazgran e Caminho de Goiás (região dos Fernandes).

O encontro, articulado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), abriu espaço para discutir futuras parcerias, como investimentos na ampliação da rede de monitoramento da região, o compartilhamento de imagens das câmeras externas das empresas com o CCO e outras ações conjuntas voltadas à prevenção da criminalidade.

Durante o encontro, os empresários conheceram o sistema integrado de monitoramento da cidade, que utiliza câmeras OCR, Speed Dome e plataformas de inteligência para apoiar o trabalho das forças de segurança. A apresentação foi conduzida pelo diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública, Odair Roberto Matenauer, e pelo secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.