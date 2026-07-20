Com o objetivo de fortalecer a segurança da Região Oeste de Jundiaí por meio da tecnologia e da parceria entre o poder público e a iniciativa privada, uma visita técnica do Centro de Controle Operacional (CCO), da Guarda Municipal, aconteceu com cerca de 20 empresários de diferentes segmentos de bairros como Medeiros, Eloy Chaves, Fazgran e Caminho de Goiás (região dos Fernandes).
O encontro, articulado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), abriu espaço para discutir futuras parcerias, como investimentos na ampliação da rede de monitoramento da região, o compartilhamento de imagens das câmeras externas das empresas com o CCO e outras ações conjuntas voltadas à prevenção da criminalidade.
Durante o encontro, os empresários conheceram o sistema integrado de monitoramento da cidade, que utiliza câmeras OCR, Speed Dome e plataformas de inteligência para apoiar o trabalho das forças de segurança. A apresentação foi conduzida pelo diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública, Odair Roberto Matenauer, e pelo secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.
Para a empresária Cristina Guimarães, a formação do grupo representa um importante avanço para fortalecer a segurança da região. “Esse movimento mostra que as empresas querem fazer parte da solução. Discutir investimentos, compartilhar informações e atuar em parceria com a prefeitura fortalece a prevenção e traz mais segurança para quem trabalha, empreende e circula diariamente pelo Vetor Oeste.”
O diretor de fomento a indústria, Gilson Pichioli, da SMDECT, destacou que a aproximação faz parte do trabalho desenvolvido pelo programa Desenvolve+. “Nosso papel vai muito além de atrair empresas. O eixo Invest+ foi criado justamente para estreitar o relacionamento entre a prefeitura e o setor produtivo. Nosso compromisso é ouvir as empresas, conectar diferentes áreas da administração e buscar soluções que contribuam para um ambiente cada vez mais seguro, competitivo e favorável aos investimentos.”
Já o diretor Odair Roberto Matenauer destacou que a participação das empresas fortalece a inteligência voltada à prevenção. “Quando ampliamos a rede de monitoramento e fortalecemos a troca de informações com o setor produtivo, aumentamos nossa capacidade de identificar situações suspeitas e agir com mais rapidez. Essa integração faz diferença na prevenção e no combate aos crimes.”
Para o secretário Guilherme Balbino Rigo, essa integração é um dos pilares da segurança em Jundiaí. “Nossa missão é estar cada vez mais próximos da comunidade e do setor produtivo. O CCO reúne um sistema moderno de monitoramento e inteligência. Quando empresas e poder público trabalham juntos, conseguimos ampliar esse alcance, tornar as ações mais eficientes e oferecer ainda mais segurança para toda a população.”