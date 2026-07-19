Argentina e Espanha entram em campo em instantes para decidirem o título da Copa do Mundo 2026. A escalação de ambas as seleções confirma Messi e Yamal em campo pela disputa da taça. Pode ser o primeiro título de Copa do jovem jogador Espanhol ou o segundo do experiente Messi. Confira abaixo a relação dos jogadores e faça suas apostas porque o confronto começa jájá, no MetLife Stadium, em Nova York.
Espanha
Unai Simón
Pedro Porro
Pau Cubarsí
Laporte
Cucurella
Rodri
Fabián Ruiz
Dani Olmo
Lamine Yamal
Álex Baena
Oyarzabal.
Argentina
Dibu Martínez
Montiel
Cuti Romero
Lisandro Martínez
Tagliafico
Enzo Fernández
Rodrigo De Paul
Nico González
Mac Allister
Julián Álvarez
Lionel Messi.