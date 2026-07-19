Jundiaí registra neste domingo (19) umidade relativa do ar de 36%, índice bem abaixo da média preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 60%. O tempo seco, as temperaturas acima da média durante as tardes nesta época do ano e a baixa umidade do ar não é privilégio apenas do município, mas de outras localidades de São Paulo também.
A soma destes fatores fez com que a Defesa Civil emitisse alerta na tarde de hoje (19) para veranico em grande parte do interior paulista. Segundo o órgão, a atuação de um bloqueio atmosférico favorecerá a ocorrência de veranico em grande parte do Estado, período em que a chuva praticamente some.
A previsão é de que este cenário se mantenha até a próxima sexta-feira (24). As manhãs deverão seguir com temperaturas amenas e as tardes mais quentes, favorecendo maior amplitude térmica ao longo do dia, derrubando a umidade relativa do ar, podendo ficar abaixo de 30%.
Impactos à saúde
O índice abaixo de 30% reforça a necessidade da adoção de medidas preventivas para reduzir os impactos do tempo seco à saúde e, também, o risco de incêndios em áreas de vegetação.
Para evitar sintomas como olhos secos, dificuldades para respirar, pele seca e clima ainda mais seco, é necessário algumas medidas:
- Manter-se hidratado ao longo do dia;
- Evitar atividades físicas ao ar livre durante os períodos mais quentes e secos do dia;
- Evitar a exposição prolongada ao sol e utilizar proteção adequada;
- Sempre que possível, umidificar os ambientes;
- Não fazer queimadas nem descarte bitucas de cigarro ou outros materiais que possam provocar incêndios em áreas de vegetação.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo segue monitorando as condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os alertas pelos canais oficiais. Em casos de emergência, o telefone da Defesa Civil é o 199 e o do Corpo de Bombeiros é o 193.