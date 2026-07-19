Jundiaí registra neste domingo (19) umidade relativa do ar de 36%, índice bem abaixo da média preconizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 60%. O tempo seco, as temperaturas acima da média durante as tardes nesta época do ano e a baixa umidade do ar não é privilégio apenas do município, mas de outras localidades de São Paulo também.

A soma destes fatores fez com que a Defesa Civil emitisse alerta na tarde de hoje (19) para veranico em grande parte do interior paulista. Segundo o órgão, a atuação de um bloqueio atmosférico favorecerá a ocorrência de veranico em grande parte do Estado, período em que a chuva praticamente some.

A previsão é de que este cenário se mantenha até a próxima sexta-feira (24). As manhãs deverão seguir com temperaturas amenas e as tardes mais quentes, favorecendo maior amplitude térmica ao longo do dia, derrubando a umidade relativa do ar, podendo ficar abaixo de 30%.

Impactos à saúde