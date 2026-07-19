Uma mulher foi presa nesse sábado (18) por suspeita de furtar um aparelho celular e não pagar roupas que chegou a comprar durante bazar de uma igreja localizada no Fazenda Grande, em Jundiaí.
De acordo com a Polícia Militar, mãe e filha relataram que a suspeita chegou ao bazar acompanhada de um homem e que apenas ela entrou para ver as peças disponíveis.
Ainda segundo a PM, após o atendimento uma das organizadoras do bazar sentiu falta de seu aparelho de telefone e ao checar nas câmeras de segurança da igreja verificaram que a mulher furtou o aparelho. Elas contaram ainda que ela não pagou as peças que comprou, mostrando comprovante do PIX, mas sem que o dinheiro caísse na conta delas.
Os militares estavam no local quando a suspeita e o homem chegaram e disseram que a mulher pegou o celular por engano e ao ouvir que o aparelho estava tocando retornou para devolver na igreja.
O casal foi levado para a delegacia de plantão em Jundiaí. A autoridade de plantão ratificou a prisão da suspeita e a manteve presa, à disposição da Justiça, e liberando o homem.