19 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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FAZENDA GRANDE

Mulher é presa por suspeita de furto durante bazar de igreja

Por Da redação |
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Arquivo
A autoridade de plantão ratificou a prisão da suspeita e a manteve presa
A autoridade de plantão ratificou a prisão da suspeita e a manteve presa

Uma mulher foi presa nesse sábado (18) por suspeita de furtar um aparelho celular e não pagar roupas que chegou a comprar durante bazar de uma igreja localizada no Fazenda Grande, em Jundiaí.

De acordo com a Polícia Militar, mãe e filha relataram que a suspeita chegou ao bazar acompanhada de um homem e que apenas ela entrou para ver as peças disponíveis.

Ainda segundo a PM, após o atendimento uma das organizadoras do bazar sentiu falta de seu aparelho de telefone e ao checar nas câmeras de segurança da igreja verificaram que a mulher furtou o aparelho. Elas contaram ainda que ela não pagou as peças que comprou, mostrando comprovante do PIX, mas sem que o dinheiro caísse na conta delas.

Os militares estavam no local quando a suspeita e o homem chegaram e disseram que a mulher pegou o celular por engano e ao ouvir que o aparelho estava tocando retornou para devolver na igreja.

O casal foi levado para a delegacia de plantão em Jundiaí. A autoridade de plantão ratificou a prisão da suspeita e a manteve presa, à disposição da Justiça, e liberando o homem.

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