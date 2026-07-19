Uma pesquisa do Datafolha, realizada no início do mês de julho, trouxe um dado que não se via desde 2014: a identificação dos brasileiros com a direita voltou a superar a da esquerda. Segundo o levantamento, 44% dos brasileiros com 16 anos ou

mais se declararam de direita ou centro-direita, contra 39% de esquerda ou centro-esquerda — diferença de cinco pontos, acima da margem de erro de dois pontos.

Outros 17% ficaram no centro. Em 2022, o cenário era o oposto: a esquerda somava

49%, e a direita, 34%. O levantamento, registrado no TSE sob o número BR09956/2026, foi feito nos dias 17 e 18 de junho, com 2.004 eleitores ouvidos em 139 municípios. A principal mudança em relação a 2022 ocorreu no eixo comportamental: a direita passou de 39% para 52%, e a esquerda recuou de 42% para 29%. Temas como segurança

pública e percepção sobre pobreza puxaram a virada.



REPERCUSSÃO REGIONAL

Para o vereador de Jundiaí Cristiano Lopes (PP), pré-candidato a deputado federal, a

eleição presidencial tende a intensificar a identificação ideológica, mas nas disputas municipais o eleitor “costuma priorizar a capacidade de gestão e os resultados”.

Segundo ele, “o cenário nacional tende a levar parte do eleitorado da região a buscar

candidaturas que representem um contraponto ao projeto da esquerda”. Lopes atribui

o avanço da direita ao desgaste de quem governou o país por grande parte das últimas

duas décadas, a problemas estruturais em saúde, educação e mobilidade, e à perda do poder de compra das famílias.